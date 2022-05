Schwaikheim: Jäger bitten um Ruhe für Wildtiere, die bald Junge haben

Von Jägern hört und sieht man in der Regel wenig bis nichts. Sie machen sich so rar wie Wildtiere. Mit einer Plakataktion tritt nun aber ihr Landesverband an die Öffentlichkeit. Auch der Schwaikheimer Jagdpächter Uwe Kaiser hat in seinem Revier Plakate mit dem Motto „Kinderstube Natur“ aufgehängt.

Es geht um den Schutz der Wildtiere während der nun beginnenden Brut- und Setzzeit, erklären Kaiser und sein Mitjäger Hartmut Unger, zugleich Pressewart der Kreisjägervereinigung bei einem Vor-Ort-Termin bei der Zipfelbachkläranlage. Kaiser hat diesen Standort ausgewählt, weil es nicht vor allem um den Wald geht, wie man zuerst meinen könnte, sondern Wiesen, Felder, Äcker, Grünland, so wie hier zwischen Winnenden und Schwaikheim. Das Wiesental, durch das ein vielbefahrener Radweg führt (Schüler etwa, die zu Realschulen und Gymnasien möchten), ist wegen der Fußwege am Hang oberhalb des Radwegs auch ein beliebtes Gelände für Hundehalter zum Gassigehen mit ihren Vierbeinern.

Geißen setzen in nächster Zeit ihre Kitze ab

Aber dort ist auch Reh- und Schwarzwild unterwegs, wie Kaiser weiß. Ebenso, dass die Rehmütter (fachmännisch Ricken oder Geißen), in den nächsten Wochen ihre Kitze absetzen. Auch Bodenbrüter und Kleintiere gibt es hier zuhauf, die Nachwuchs bekommen.

„Die brauchen dann vor allem Ruhe“, erklärt Kaiser, „da sollten die Leute nicht querfeldein durch die Wiesen latschen, vor allem nicht mit Hunden, die nicht angeleint sind und Mountainbiker eben auch nicht abseits der ausgewiesenen Wege fahren.“

Alles schon vorgekommen und so oft, Kaiser spricht seine Bitte nicht umsonst aus. Er könnte Bände erzählen, was er da schon alles erlebt und worüber er nur den Kopf schütteln kann.

Vor allem wenn „der liebste Freund des Menschen“ in seinem wiedererwachten Jagdtrieb, einem Instinkt, dem er folgt, fündig wird. Kaiser kann mit seiner langjährigen Erfahrung mit dem Anblick, der sich da bietet, umgehen, Zeitungslesern, die aber nicht so abgehärtet sind oder gar zarten Kinderseelen sei eine Schilderung an dieser Stelle lieber erspart. Wie oft hat er aber auch schon erlebt, dass Zweibeiner mir nichts dir nichts über Wiesen, Grünland laufen, ja sogar Getreidefelder nicht verschonen.

In nächster Zeit nicht in Dämmerung oder gar in der Nacht querfeldein joggen

Dabei ist das meiste in Privatbesitz, gehört also jemand. „Da wird also einfach über fremden Grund und Boden getrampelt“, so Kaiser. Nur pure Unwissenheit? Oder der Hund lässt was fallen, genau dort, wo Grünfutter für Milchvieh wächst. Die Hinterlassenschaft bleibt liegen und gelangt so ins Futter, was fürs Vieh tödlich sein kann.

Kaiser und Unger bitten auch darum, in nächster Zeit nicht in Dämmerung oder gar in der Nacht querfeldein zu joggen, sondern auf den Wegen zu bleiben, die letzten Rückzugsgebiete der Wildtiere in der dicht besiedelten, hiesigen Gegend zu achten. Scheue Wildtiere, die aufgescheucht werden, liefen in ihrer Panik auf Straßen.

Wie oft musste Kaiser schon zur B 14, weil dort wieder einmal ein Reh oder ein Wildschwein angefahren wurde, bereits tödlich oder der Jäger musste das Tier noch von seinen Leiden erlösen. Oder wie häufig oft ist er schon zu einem schwerverletzten Reh gerufen worden, das von einem nicht angeleinten Hund angefallen wurde. Selbst für Kaiser ist es zum Verzweifeln.