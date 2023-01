Schwaikheim: Netto auf, Getränke-Kastner zu - was hat sich 2022 noch verändert?

Welche Geschäfte sind in Schwaikheim eröffnet worden, welche geschlossen? Beim Blick über das Jahr 2022 einschließlich dem Januar 2023 zeigt sich, dass ein Neustart durchaus seine Ungewissheiten birgt, Umzüge gelingen können und neuerdings sogar eine Kreative ihre Dienstleistung in ungewöhnlicher Umgebung anbietet.

Das Comeback des Jahres 2022 war eindeutig die Netto-City-Filiale an der Bahnhofstraße. Im Juni hat sie genau dort eröffnet, wo früher Edeka Härdter war. Der große Parkplatz, der über eine niedrige Durchfahrt unterm Haus erreichbar ist, mehr noch die fußläufige Erreichbarkeit für die vielen Anwohner ringsum ergeben einen nach wie vor guten Einzelhandelsstandort. Gleich an der Tür wird zudem auf einen besonderen Service hingewiesen, den man von einem Discounter bisher nicht kannte: Gratis-WLAN. Gleich hinter den Schiebetüren ist eine Schöllkopf-Bäckertheke mit kleinen Sitzgelegenheiten gegenüber. Der Markt selbst ist recht großzügig, und wer's eilig hat, kann seine Einkäufe selbst abkassieren.

Der Orient-Markt in der ehemaligen Netto-Filiale ist schon wieder Geschichte

Nachfolger der Netto-Filiale an der Ludwigsburger Straße 5, die schon im August 2021 geschlossen wurde, war eine Familie aus Korb, die wir im September 2022 vorgestellt haben. Auf den 300 Quadratmetern wollte sie im „Orient-Markt Nawras“ Lebensmittel anbieten, die im arabisch-türkischen Kulturraum beliebt sind und natürlich längst auch in Deutschland, nicht nur von Einwanderern, gegessen werden. Doch leider muss all das nun in der Vergangenheitsform geschrieben werden: Die Tür ist zu, ein Blick durchs Fenster zeigt, dass der Raum schon fast leergeräumt ist. Vermieter Guido Carle hat seinen Mieter vorzeitig aus dem Mietvertrag gelassen, als dieser darum bat. „Es lief nicht gut, war zu wenig.“ Carle ist aber optimistisch, dass es beinahe nahtlos weitergeht an der Ludwigsburger Straße 5, welche Art von Handel reinkommt, kann er noch nicht verraten, der Vertrag mit dem Nachfolger ist noch nicht unterschrieben.

Keine Spur von Friseur Scholz,

Viel auffälliger ist der lange Leerstand an der Ecke gegenüber. Seit dem Auszug der Maurer-Filiale (sie hat sich im April 2021 im Edeka-Neubau Ortsmitte mit Café vergrößert) war unserer Zeitung lediglich bekannt geworden, dass der Weinstädter Friseur Scholz eine weitere Filiale hier eröffnen möchte, und zwar Ende April 2022. Alles ist leer, es ist unschwer zu erkennen, dass daraus bislang nichts wurde.

Vom Stuttgarter Osten ins Autohaus Krämer: Fotografin Franzi Molina

Was kreative Dienstleistung betrifft, hat sich ein neues Gewerbe im Volvo-Autohaus Krämer am Ortseingang niedergelassen: das Fotostudio Franzi Molina. Hinter dem wohlklingenden Künstlernamen steckt Franziska Krämer, die den Besitzer des Autohauses mit Werkstatt, Markus Krämer, im Oktober geheiratet hat. „Früher hatte ich mein Studio zusammen mit Kollegen im Stuttgarter Osten, während der Pandemie war ich im Home-Office“ sagt die seit 16 Jahren selbstständige Fotografin. „Zu 80 Prozent arbeite ich aber bei den Kunden vor Ort, gehe zu den Leuten nach Hause, mache dort die Familienreportagen, oder eben in die Firmen.“ Trotzdem hat sie jetzt im Autohaus einen mit einer Leichtbauwand abgetrennten Arbeitsplatz mit Schreibtisch und ein grasgrünes Sofa, um Porträts zu machen. Eine weiße Regalwand gibt dem verglasten Abteil einen wohnlichen Touch. Von außen ist das Fotostudio unsichtbar, es gibt nur ein kleines Schild an der Eingangstür.

Kastners Mietvertrag läuft noch zwei Jahre

Noch mal kurz zurück an die Ludwigsburger Straße, die eines Tages, vielleicht dieses Jahr, umgebaut werden soll. Ein noch viel größerer Leerstand als an der Ecke zur neuen Ortsmitte ist der ehemalige Getränke-Kastner seit Juni 2022. Hans-Peter Kastner sagte damals unserer Zeitung, dass ihm die mutmaßlich lange Umbauzeit in eine Einbahnstraße gegen den Strich gehe. Er konzentriert sich seitdem auf den Standort in Winnenden-Birkmannsweiler, obwohl sein Mietvertrag in Schwaikheim jetzt noch etwa zwei Jahre lang läuft.

Nächstes Jahr ist der Maier-Wein auch offiziell "bio"

Noch etwas ist anders geworden in der Schwaikheimer Getränkewelt, aber mit längerem Vorlauf: Das Weingut Maier stellt seit drei Jahren auf „Bio“ um, was beispielsweise die Wahl der Spritzmittel und die Art der Bodenbearbeitung angeht. Die Trauben, die im Herbst 2023 geerntet werden, dürfen als Wein in der Flasche offiziell erstmals 2024 das Bio-Siegel tragen. Was im Besen der Familie ausgeschenkt wird, ist also schon so gut wie bio. „Viele fragen nach, alle, mit denen ich darüber rede, finden es gut, dass wir den Schritt gemacht haben“, sagt Lothar Maier am Telefon. Er folgt da gern den Ideen des Sohnes Michael, sieht aber auch, dass es im Weinberg „gut funktioniert“. Bei den Kunden entscheidet aber, die alte Weisheit gilt nach wie vor, dass ihnen der Wein schmecken muss.