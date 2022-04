Die Mitte August 2021 geschlossene Discounter-Filiale Netto, bis dahin an der Ludwigsburger Straße in Schwaikheim zu finden, wird an die obere Bahnhofstraße in Schwaikheim umziehen. Das teilt die Gemeinde in einer Mail an unsere Zeitung mit. Damit ist der Leerstand des früheren Edeka-Supermarkts beendet. Und damit geht ein Wunsch vieler Schwaikheimer in Erfüllung, die außer dem neuen Edeka in der Ortsmitte gerne wieder ihre zweite Einkaufsmöglichkeit haben möchten.

