Schwaikheim: Zirkus Piccolo mit neuem Zelt zu Gast

Ein alter Bekannter ist wieder da, manche(r) wird sagen endlich: Der Zirkus Piccolo gastiert bis 12. Juni beim Festplatz im Freizeitzentrum. Die rund anderthalbstündigen und täglichen Vorstellungen beginnen jeweils um 16 Uhr. Neu ist die Hüpfburg-Landschaft beim Zelt und das Zelt selbst.

Der Zirkus war zum bislang letzten Mal im Frühjahr 2020 in Schwaikheim, zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, nämlich als es mit der Corona-Pandemie losging. Janine Riedesel erinnert sich noch genau. Sie war gerade beim Popcornmachen, als ihre Mutter hereinstürzte und „Stop“ sagte, du brauchst gar nicht weitermachen. Alles war vorbereitet und dann fand keine einzige Vorstellung statt.

Die Familie hatte aber Glück im Unglück. Sie konnte noch bis zum Sommer in Schwaikheim bleiben. Danach ging es nach Stammheim, mit der Hoffnung auf den Weihnachtszirkus in Fellbach und dem Quartier dafür in Schmiden. Auch dort war schon alles komplett aufgebaut, als sie erneut die Absage ereilte. Aber auch dort konnten sie immerhin bleiben, den Winter über. „Wir wurden da sehr unterstützt, wie schon vorher in Stammheim und in Schwaikheim.“

Schließlich ging es zurück an den Stammsitz nach Plüderhausen, zunächst völlig ohne Auftritte, bis im Juli endlich wieder welche möglich waren – mit maximal 20 Zuschauern im Zelt, mehr waren nicht zugelassen. Etwas Verdienst kam herein durch Gastspiele in Pflegeheimen, soweit dort Gärten dafür vorhanden waren, mit Ausschnitten des Programms.

SWR hat sie begleitet und eine Dokumentation über sie gezeigt

Sie wurden in dieser Zeit vom SWR begleitet, der die Aufnahmen als Dokumentation zeigte. Auf die wurden sie auch immer wieder angesprochen von Passanten, als sie in den Orten mit Spendendosen unterwegs waren. Aber eigentlich hätten sie da nicht mehr als „Brötchenkrümel“ verdient, die sie nicht wirklich auf Dauer über Wasser gehalten hätten, so Janine Riedesel. Das Fehlen von Auftritten vor Publikum sei aber auch mental und physisch schwer durchzuhalten gewesen. „Jeder von uns wollte ja weitermachen und zeigen, was er gelernt hat. Für Akrobaten ist es schon ein Problem, nicht einzurosten.“

Immerhin bekamen sie Aufträge bei Ferienprogrammen von Gemeinden, unter anderem in Weinstadt, Fellbach, Plüderhausen, Kernen. Vergangenen Winter waren sie wieder in Fellbach, beim Weihnachtszirkus, mit maskentragenden Akrobaten und Zuschauern, sobald die ihren Platz verließen, mit Abstand halten, und Begrenzung der zulässigen Zuschauerzahl. Trotzdem: „Wir sind da richtig aufgeblüht, weil uns das vorher so gefehlt hat“, so Janine Riedesel. Sie ist noch heute gerührt, als sie daran erinnert, dass sie von Kindern in der Loge Blumen geschenkt bekamen. Bevor sie nach Schwaikheim gekommen sind, hatten sie noch einige Projekte in Schulen, unter anderem in Wyhl am Kaiserstuhl.

Ihr Vater ist der Oberclown und im wahren Leben der Chef

Die 36-Jährige tritt in der Show am Trapez, am Hochseil und an Vertikaltüchern auf, sie selbst sagt „Ich arbeite mit denen“. Außerdem hat sie die Aufgabe, in der Rolle als Zirkusdirektorin immer wieder die Clowns „rauszuschmeißen“. Ihr Vater ist der „Oberclown“, ihre Eltern sind „im wahren Leben“ aber die Chefs, deren Enkel sind die fünfte Generation der Zirkusfamilie. Der Nachwuchs wird natürlich früh herangeführt, erlebt das Hineinwachsen in das Artistenleben als selbstverständlich.

Tiere gibt es schon lange nicht mehr im Programm – zu viel Aufwand

Über 20 Leute gehören zur Truppe. Tiere gibt es schon länger nicht mehr, zu viel Aufwand. Vermissen die Zirkusbesucher die nicht? Ja, es gebe vereinzelt Nachfragen, deutlich mehr seien aber davon angetan, dass es auch ohne gehe. Sie kompensieren die „Lücke“ mit Akrobatik, dort hätten sie nämlich alles zu bieten.

Ihr Papa, wenn der als Clown mit Trompete und Akkordeon auftrete, das sei was Besonderes, ja Einmaliges, „der kann eh alle Instrumente spielen, die es überhaupt gibt, das ist unglaublich“. Für besonders hält Janine Riedesel auch die Jonglagenummern. Ihr Bruder sei da ein Ass, weil er ein irrwitziges Tempo drauf habe, dem man mit bloßem Auge kaum folgen könne. „Doch von uns kann eigentlich jeder jonglieren, das gilt aber auch für die Akrobatik.“

Das neue Zelt fasst rund 350 Zuschauer, „so viele hatten wir aber noch nie“. Es kann so geöffnet werden für die Vorstellungen, dass es gut belüftet (und damit coronagemäß) ist, was angesichts der frühen Zeit am Nachmittag bei anhaltendem Sommerwetter noch wichtig werden könnte. Die Familie hat in die neue Arbeitsstätte mit dem Sternendach und einer anderen Konstruktion als bisher viel investiert. Das Geld sollte, muss also wieder „reinkommen“. Die neue Hüpfburg-Landschaft (Betrieb täglich von 11 bis 16 Uhr) gehört da eher zum Marketing. Deren Benutzung ist für Kinder im Eintrittspreis inklusive.

Kurz vor der Premiere und am frühen Morgen ist auf dem idyllischen Gelände im Freizeitzentrum alles noch ruhig. Die Enten dösen am nahen Teich in der Sonne. Am benachbarten Spielplatz-Park tummeln sich ein paar Kinder, die Eltern sitzen ein paar Meter weiter und plaudern. Bald bekommen Spielplatz und Enten Besuch auch vom Riedesel-Nachwuchs. Es könnte also bald lebhafter werden. Spätestens aber, wenn es im Zelt losgeht und „ernst“ wird.