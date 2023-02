Schwaikheimer Floristin erklärt, warum der Valentinstag kaum kalkulierbar ist

Für Petra Koch vom Blumenfachhandel „Blumen NaSowas“ an der Ludwigsburger Straße stehen anstrengende Tage an. Schließlich ist am Dienstag, 14. Februar, Valentinstag. Vor allem rote Rosen sind bei Männern beliebt. Wie bewerkstelligt die Floristin den erwarteten Andrang mit ihrem Team?

Am Sonntagmorgen um 3 Uhr war die Floristin eine der Ersten auf dem Stuttgarter Großmarkt. „Dort habe ich zwei Anlaufstellen, wo ich weiß, dass die Qualität stimmt“, erklärt sie beim Besuch der Redaktion in ihrem Blumenhandel.

Problem: Vor dem Valentinstag decken sich Blumengeschäfte und Co vor allem mit roten Rosen ein. „Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit“, weiß Koch. Daher könne es vorkommen, dass die Rosen bereits früh geschnitten, dann im Kühlhaus frisch gehalten werden. „Ich versuche daher, so spät wie nur möglich an die Ware zu kommen, damit ich nicht die Rosen bekomme, die schon länger im Kühlhaus stehen“, erklärt die Floristin. Den Großteil ihrer Waren bekommt sie am Montag, Rosen treffen auch am Dienstagmorgen noch ein.

Für die Floristen ist der Tag „wie eine Art Sozialstudie“

Die momentane Witterung macht es nicht einfacher für das Team des kleinen Geschäfts an der Ludwigsburger Straße. „Alles, was normalerweise draußen steht, muss ich aufgrund der Kälte reinholen“, seufzt Koch. Glücklicherweise gibt es großzügige Kellerräume, in denen die Blumen auf ihre Käufer warten. „Das sind am Valentinstag meist junge, verliebte Männer. Der Tag ist wie eine Art Sozialstudie für uns“, sagt Petra Koch mit einem Lächeln. In den letzten Jahren hat sie festgestellt, dass überraschend viele Handwerker am 14. Februar ihren Laden betreten. Auch Frauen machen an diesem Tag ihren Liebsten eine Freude, aber die Männer seien klar in der Überzahl. Daraus entsteht für die Floristin ein kleines Problem. „Männer sind spontan. Da wird nichts vorbestellt. Für uns ist es deshalb sehr schwierig, den Tag zu kalkulieren“, erklärt sie. Kauft Petra Koch zu viel Ware, bleibt sie eventuell darauf sitzen. Ist es zu wenig, sind die Kunden verärgert. Es sei schließlich schon vorgekommen, dass der ein oder andere Rosenkavalier auf einen Schlag gleich 50 rote Rosen haben möchte. „Wenn es so kommt, sind wir vorbereitet“, versichert Petra Koch jedoch.

Rote Rosen sind der Klassiker

Selbst steht sie am Valentinstag von 7 bis 19 Uhr in ihrem Geschäft. Bindet Sträuße, schneidet Rosen oder berät die Kundschaft. „Am Valentinstag haben wir auch Männer da, deren Frauen wir kennen. Die Männer sagen dann, dass wir ja bestimmt wissen, was der Frau gefällt“, lacht die Expertin. Neben der Chefin des Geschäfts ist natürlich auch Personal im Laden. Sind die Floristinnen üblicherweise zu dritt, sind es am Valentinstag fünf bis sechs Personen.

Ein Großteil der Kundschaft kommt üblicherweise erst am Abend, nach getaner Arbeit. Durch die verstärkte Nutzung von Home-Office könnte sich das in diesem Jahr jedoch auch ändern. Bei jungen Männern sei nach wie vor die rote Rose der Klassiker. Der Trend gehe allerdings eher dazu über, dass nur noch eine Rose gekauft werde. „Generell sind auch Frühlingsblumen beliebt“, erklärt die Floristin. Bereits Ende der vergangenen Woche hat sie sich Gedanken gemacht, welche Sträuße sie in diesem Jahr zum Valentinstag anbietet, zudem kleine Schildchen mit Sprüchen zum Valentinstag dafür vorbereitet. „Blumen transportieren Gefühlen. Ein Blumenstrauß ist die größte Wertschätzung, die man einem anderen Menschen machen kann“, sagt Petra Koch.