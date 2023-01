Schwaikheimer wird zweimal innerhalb von vier Tagen ohne Führerschein erwischt

Nicht die beste Idee sei es gewesen, waren sich Richter Fabian Lindner, Staatsanwalt, Verteidiger und einer der Polizeibeamten einig, die mit dem Fall befasst waren, für eine vorsätzliche Fahrt ohne Fahrerlaubnis durch das nächtliche Schwaikheim ein derart auffälliges Fahrzeug wie einen amerikanischen Pick-up zu benutzen.

Den beiden Beamten, die am 13. März vergangenen Jahres gegen 21 Uhr auf einer Streifenfahrt unterwegs waren, war das Automobil in der Bahnhofstraße sofort ins Auge gestochen. Sie entschlossen sich spontan zu einer Verkehrskontrolle, wendeten, setzten sich hinter den Pick-up und forderten den Fahrer per Lichtzeichen auf, anzuhalten.

Der wiederum gab hinterher zu Protokoll, diesen Befehl nicht bemerkt zu haben. Stattdessen beschleunigte er. Er bog in eine Nebenstraße ein und schlängelte sich um ein paar Ecken circa einen halben Kilometer weit zu seinem Wohnhaus, wo er das Fahrzeug in der Einfahrt abstellte – die Polizei die ganze Zeit im Schlepptau.

Der Mann gesteht sofort – und wird nur vier Tage später erneut erwischt

Als die Insassen beider Fahrzeuge ausstiegen, erkannte einer der Beamten sofort den Pick-up-Fahrer und erinnerte sich, dass man im Zusammenhang mit einer Fahrt ohne Fahrerlaubnis in der Vergangenheit bereits miteinander zu tun gehabt hatte. Der „Sünder“ habe „cool“ reagiert, geradezu freundlich, berichtete der Polizist im Prozess am Amtsgericht Waiblingen als Zeuge. Nachdem der Mann über seine Rechte belehrt worden sei, habe er sofort eingeräumt: „Ja, okay, ich bin ohne Führerschein gefahren.“ Das Auto gehöre seiner Lebensgefährtin und er habe es nur abgeholt, um es umzuparken, habe er jovial eingestanden.

Dumm lief es dann allerdings für den Angeklagten, als er nur vier Tage später, am 17. März gegen 14.30 Uhr, auf der B 14 in Höhe der Ausfahrt Winnenden erneut mit dem Pick-up unterwegs war und von der Polizei herausgewunken wurde.

Überhaupt ist der Angeklagte für die Justiz kein Unbekannter. Das Bundeszentralregister weist für den ledigen gelernten Schreiner insgesamt fünf Eintragungen auf, davon drei, weil er wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden war, 2004, 2005 und 2010. Im Fahreignungsregister ist vermerkt, dass ihm die Fahrerlaubnis 2018 entzogen wurde, nachdem er sich in der Verkehrssünderkartei auf acht Punkte hochgearbeitet hatte.

Sein Mandant, führte Verteidiger Marko Becker in seinem Schlussplädoyer aus, habe im Grunde genommen alles richtig gemacht – nachdem er bei seiner Nachtfahrt von der Polizei erwischt worden war. Er habe noch vor Ort ein Geständnis abgelegt, habe sich den Beamten gegenüber kooperativ gezeigt. Zudem spreche zu seinen Gunsten, dass er „grundsätzlich zum Führen eines Kraftfahrzeugs in der Lage ist“.

Verteidiger argumentiert: Von seinem Mandanten gehe keine Gefahr aus

Es gehe von ihm keine Gefahr für die anderen Verkehrsteilnehmer aus, und die letzte einschlägige Verurteilung liege immerhin schon dreizehn Jahre zurück. Eine „günstige Sozialprognose“, die es erlaube, das Urteil zur Bewährung auszusetzen, gestand ihm auch der Staatsanwalt zu. Schließlich lebe der Angeklagte in einer festen Beziehung, zeige sich einsichtig und reumütig und habe einen Arbeitsplatz in Aussicht.

So lautete das Urteil, das Richter Lindner im Namen des Volkes verkündete, dann auf eine Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Monaten. Die Strafe wurde auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, unter der Auflage, dass der Verurteilte eine Geldbuße in Höhe von 1500 Euro an die „Aktion Deutschland hilft“ bezahlt.

Der Richter verhängte eine Sperrfrist von 15 Monaten, in denen keine neue Fahrerlaubnis erteilt werden dürfe, da der Verurteilte „ungeeignet zum Führen eines Kraftfahrzeugs im Straßenverkehr“ sei. Zudem hat er die Kosten des Verfahrens und seine eigenen notwendigen Auslagen zu bezahlen. Da sowohl der Staatsanwalt wie auch der Verurteilte und sein Verteidiger auf Rechtsmittel verzichteten, wurde das Urteil sofort rechtswirksam.