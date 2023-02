Schweißtreibender Einsatz für die Naturfreunde im Naturschutzgebiet Schwaikheim

Achtsam entfernen vier Männer Schilf um die Weiden am "Entenbach-Biotop" damit sich die Eidechsen wieder auf der Trockenmauer sonnen und die Amphibien aus dem Feuchtgebiet auftauchen können.

Christoph Franke, Roland Oesterle, Walter Siegle und Georg „Schorsch“ Mühlpointner sind am frühen Morgen auf leisen Sohlen und mit leisen Geräten zu den demnächst aus der Winterstarre wieder beweglich werdenden Tieren im Naturschutzgebiet Entenbach gekommen. Vorsichtig kürzen sie mit Heckenscheren, Handsensen und im höchsten Fall einer Akkusäge das Schilf, damit es im Frühjahr wieder reichlich Lebensraum im Gebiet oberhalb des Zipfelbachs im Wiesental bietet.

Vor 13 Jahren Patenschaft übenommen

Zweimal im Jahr arbeiten die Naturfreunde ehrenamtlich in dem Schwaikheimer Schutzgebiet für Lurche, Echsen, Frösche, Kröten und Co, denn sie haben vor 13 Jahren die Patenschaft für das Feuchtgebiet mit Trockenmauer übernommen. „Wir sind alle Rentner und machen das ehrenamtlich“, erzählt Christoph Franke und trägt seinen ersten Schilfhaufen an den Wegesrand, wo das Schnittgut vom Schwaikheimer Bauhof-Team um Jürgen Haag später abgeholt wird.

Die Männer müssen ganz schön schuften und sich immer weiter runter bücken, je kürzer das Schilf wird. Vorsicht müssen sie obendrein walten lassen, um keines der Tiere, die dort leben, zu erschrecken. „Pssst..., die schlafen noch“, wissen die Naturfreunde im Arbeitseinsatz, dass sich in Gebieten um den Bachlauf ins Wiesental mit Glück auch so langsam wieder Feuersalamander ansiedeln. Bis es wieder kreucht und fleucht in der Nasswiese, dauert es nicht mehr lange. Also lautet das Arbeitsmotto: Sonnenplätze für Reptilien und Amphibien schaffen.

Als Bachpate kennen sich die Naturfreunde in dem inzwischen auf 3,7 Hektar erweiterten Naturschutzgebiet aus. So viel Sonne wie am Donnerstagmorgen haben sie nicht immer zur Pflege der Nasswiese, wo der Einsatz auch bei Regen nicht ins Wasser fällt.

Von der sonnigen Anhöhe zwischen Schwaikheim und Winnenden aus gesehen, liegt morgens um 9 Uhr der Korber Kopf noch im Nebel. Außer einer Nordic-Walkerin und einer, die mit ihrem Pferd spazieren geht, kommt zu dieser Zeit noch keiner vorbei. Die Trockenmauer am Entenbach kommt unter schweißtreibender Arbeit langsam wieder zum Vorschein und der Schilfhaufen für den Bauhof wird immer höher. Verständigt auf Abholung wird der Bauhof per E-Mail, denn Naturfreunde sind auch noch mit über 80 Jahren am Mobiltelefon und am Laptop fit.

Nicht gerne gesehen sind am Biotop freilaufende Hunde

Ihr Patenkind „Entenbach“ liegt den Naturfreunden am Herzen und sie passen gut auf dieses auf. Freilaufende Hunde und Publikumsverkehr, der in der Dämmerung Wildtiere erschreckt, mögen sie in der Kooperation mit und im Engagement für die Gemeinde Schwaikheim weniger. „Bitte fass mich nicht an, ich liege hier im Gras“, mahnen Schilder die Entenbach-Besucher zur Vorsicht im Umgang mit den Tieren.

Die Weide, die Esche, die Traubenkirsche, das Pfaffenhütchen, die Haselnuss und die Hainbuche sowie die Hochstauden entlang der Gräben sind pflanzliches Schutzgut rund um den Bach, der auch einen Rückhalteraum für Starkregen bietet.