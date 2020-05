In Schwaikheim an der Bahnhof- und Ludwigsburgerstraße sieht man am Mittwochvormittag nur vereinzelt Menschen, die eine Schutzmaske tragen. Noch ist es ja auch keine Pflicht. Vor allem, so scheint es zumindest, sind es die Älteren, die eine Maske tragen. Außer zwei Mädchen, die nicht älter als zwölf Jahre alt sind und mit einem Tretroller an der Postfiliale vorbeidüsen, scheinen es vor allem Menschen ab circa 60 Jahren zu sein, die sich mit einer Maske vor dem Coronavirus schützen. Be