Von Ruhestand kann bei Alt-Landrat Johannes Fuchs keine Rede sein. Am Dienstag feiert Fuchs seinen 70. Geburtstag als Pensionär, der auf ein langes politisches Leben zurückblickt – und seit seinem Abschied aus dem Landratsamt in Waiblingen 2015 zwei große Aufgaben anpackte. Fuchs war 24 Jahre Bürgermeister in Urbach, viele Jahre Kreisrat und bis zu seiner Wahl im Jahr 2002 zum Landrat Vorsitzender der FDP/FW-Fraktion. 13 Jahre lang war der studierte Verwaltungswissenschaftler schließlich