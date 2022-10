Baggerarbeiten am Maierbach: Wie das Biotop wieder auf Vordermann gebracht wird

Wer im Sommer am Maierbach parallel zur Austraße entlanggelaufen ist, der wird unter Umständen Probleme dabei gehabt haben, den Bach noch als solchen zu erkennen. An einigen Stellen war er fast komplett zugewachsen, eine Fließbewegung des Wassers war kaum noch zu erkennen. Das ändert sich gerade. Im Moment finden Arbeiten am Maierbach statt, um das Biotop wieder auf Vordermann zu bringen. Was dort gemacht wird.

Bereits vor zwei Jahren wurde ein Abschnitt des Bachs ausgebaggert. Dann sollte es mit den Arbeiten weitergehen, es gab aber wohl ein Missverständnis im Ablauf zwischen der Gemeinde und dem Landratsamt, das inzwischen beseitigt werden konnte. Nun ist also der Abschnitt zwischen Konrad-Hornschuch-Straße und der Straße Kleines Feldle an der Reihe. „Das sind etwa 250 Meter“, sagt Ruben Sommer vom Bauamt der Gemeindeverwaltung. Am Samstag wurden bereits die Tiere, die in dem Bach leben, abgefischt. Dafür wurden sie per Elektroschock betäubt und dann aus dem Gewässer entnommen. Die Tiere wurden kurzzeitig in Eimern und dann in einem Sonderfahrzeug zwischengelagert, bevor sie im Urbach wieder ausgesetzt wurden, gibt Ruben Sommer Auskunft. Von dort aus können sie sich wieder verteilen.

Invasive Krebsart vertreibt den Steinkrebs und muss deshalb getötet werden

„Es geht bei der Maßnahme darum, die Artenzahl und die Zahl der Individuen möglichst zu erhalten“, gibt Jürgen Stotz, der das Projekt im Auftrag der Gemeinde ökologisch begleitet, Auskunft. Es sei aber auch „eine gewisse Säuberung von dem amerikanischen Signalkrebs“ durchgeführt worden. „Der wird entnommen und auch getötet“, sagt Stotz. „Das muss auch gemacht werden, das ist eine Auflage des Landratsamts.“ Der Hintergrund: Der amerikanische Signalkrebs vertreibt den heimischen Steinkrebs, der ebenso im Maierbach lebt. „Er überträgt die Krebspest, die ihm nichts ausmacht, dem Steinkrebs aber schon“, erklärt Jürgen Stotz. „Der Steinkrebs ist ihm auch größenmäßig deutlich unterlegen und hat ein Konkurrenzproblem“, so der Experte weiter. Die invasive Art mache dem Steinkrebs also den Lebensraum streitig.

Welche Tiere und Pflanzen befinden sich sonst noch im Maierbach?

Bei den Arbeiten vor zwei Jahren konnten wertvolle Bachneunaugen festgestellt werden, die dieses Mal aber laut Stotz nicht zum Vorschein kamen. „Das war aber auch höchst ungewöhnlich“, sagt er. Normalerweise lebten die Tiere in kieselsteinhaltigen, schnellfließenden Bächen, im Maierbach würde sie eher niemand vermuten. Dieses Mal aus dem Bach gefischt wurden unter anderem Stichlinge, Schmerlen und die besagten Krebse.

Bei den Arbeiten sollen auch kleine „Inseln“ mit bestimmten Gräsern erhalten werden. Hier nennt Stotz insbesondere das Rohrglanzgras und die Sumpf-Schwertlilie, die beide am Maierbach vorkommen und gewässertypisch sind. „Die können dann im nächsten Jahr von den Vegetationsinseln aus die Ränder des Maierbachs wieder besiedeln“, sagt er.

Schlamm bis zum Ende der Woche weg

Auch am Dienstag werden die Arbeiten noch weitergehen. Das Ziel ist es laut Ruben Sommer, den Bach so herzurichten, dass er sich wieder auf natürliche Art „durchschlängeln“ und fließen kann. Dann besteht auch weniger Gefahr, dass er übertritt. Der Schlamm, der beim Ausbaggern des Baches übrig bleibt, liegt derzeit noch am Rande der Austraße und wird auf Tiere untersucht, die sich möglicherweise der Abfisch-Aktion am Samstag entziehen konnten. Bis zum Ende der Woche soll er laut Ruben Sommer aber entfernt werden.