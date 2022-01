Ein Brand in einer Trafostation in der Grünlandstraße hat am Samstagmittag und -nachmittag (22.01.) in einzelnen Straßenzügen von Urbach einen rund dreistündigen Ausfall des Stroms sowie des Internets in Urbach-Nord verursacht. Die Freiwillige Feuerwehr Urbach war um 12.18 unter dem Stichwort Zimmerbrand alarmiert worden. Sie eilte zur brennenden Trafostation, die an das Gebäude der Supermärkte angebaut ist.

Die Feuerwehr musste die Trafostation gewaltsam öffnen und konnte