Die Grenze zwischen Urbach und Plüderhausen wird verschoben: Was sich ändert

Die Gemarkungsgrenze zwischen Plüderhausen und Urbach verändert sich leicht. Dem haben die Gemeinderäte beider Kommunen zugestimmt. Der Grund ist eine Flurbereinigung, die notwendig ist, um die Grundstücke für den Hochwasserschutz neu zu ordnen, gibt die Plüderhäuser Verwaltung Auskunft. Die meisten Ortsbewohner der zwei Kommunen sollten von der Grenzänderung aber nicht viel mitbekommen, da sie keinen großen Einschnitt bedeutet.

„Im Bereich der Remsrenaturierung unterhalb der Einmündung des Bärenbachs wird ein Bereich der Gemeinde Plüderhausen zugeordnet“, erklärt Ludwig Kern, Bauamtsleiter in Plüderhausen. Das ergebe sich im Rahmen der Rems-Renaturierung, die dem Fluss mehr Raum gegeben hat, als natürlich Grenze. Im Ausgleich dafür werden landwirtschaftliche Flächen auf beiden Seiten der Rems statt zu Plüderhausen bald zu Urbach gehören. Ansonsten würden nur „kleine Korrekturen“ an den Grenzen vorgenommen. Die Gemarkungsgrenze in der Rems bleibe unangetastet, da die Grenze Fischereirechte voneinander abgrenzt.

Keine Gemeinde verliert Fläche

Die Anpassung der Grenze beziehungsweise der Flächentausch wird so ausgeführt, dass keine der Gemeinden an Fläche verliert. Die Gesamtgemarkungsflächen der Kommunen bleiben gleich. Der Gemeinde Urbach entsteht durch den Tausch ein leichter Vorteil im Hinblick auf die landwirtschaftliche Fläche von rund 70 Ar, im Gegenzug erhält die Gemeinde Plüderhausen aber den ökologisch hochwertigen Renaturierungsbereich auf ihrem Gemeindegebiet. „In der Gesamtschau entstehen den beiden Gemeinden keine erheblichen Vor- oder Nachteile“, heißt es in einer Sitzungsvorlage der Verwaltung.