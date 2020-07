Gute vier Jahre ist es her, dass Matthias Starker und Michaela Lack das Urbacher Schützenhaus übernommen haben. „Es war meine erste Selbstständigkeit“, sagt Matthias Starker. Eine Weile dauerte es laut dem gelernten Koch damals, bis das Restaurant am Rande von Urbach anlief, in den vergangenen Jahren ging es dem Betrieb aber gut – bis Corona dem Paar einen Strich durch die Rechnung machte.

„Bedingt durch Corona ist die Wirtschaftlichkeit einfach nicht mehr gegeben“, erklärt Michaela