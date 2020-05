Wer das Wort „Marathon“ hört, denkt als Erstes vermutlich an hart gesottene Athleten, die monatelang trainieren, um ihre Bestzeit zu knacken oder - im Fall von weniger ambitionierten Hobbysportlern - um einfach nur die Ziellinie zu erreichen. In der Urbacher Musikkneipe „Zom Täle“ haben der Besitzer Michael Rapp und eine Vielzahl an Musikern das Wort etwas anders interpretiert und damit nicht nur gestrandete Nachtschwärmer unterhalten, sondern auch einem kleinen Mädchen geholfen.

Leni