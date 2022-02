Vermutlich hat eine Seniorin aus Urbach einem Pferd ihr Leben zu verdanken. Die 82-Jährige war am Freitag vergangene Woche als vermisst gemeldet worden. Zuletzt wurde sie gegen 13 Uhr an ihrer Wohnanschrift gesehen – und dann verlor sich ihre Spur. Noch am selben Tag brachte die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung auf den Weg. Trotz aller Bemühungen blieb die Suche zunächst erfolglos.

Am Samstag hieß es dann, ein Jäger habe die Frau zufällig im Unterholz entdeckt. Die Details der