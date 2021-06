Im April hatte Martin Bauer noch die Hoffnung geäußert, dass er sich in dieser Saison ganz auf den Erdbeerverkauf konzentrieren kann. Hart genug war das letzte Jahr für den Großheppacher, bei dem es gleich dreimal in kurzer Folge brannte. Doch seit vergangenem Sonntag ist diese Hoffnung wieder erloschen. Denn, wie berichtet, brannte wieder einmal einer seiner Erdbeerstände, diesmal der an der Verbindungsstraße zwischen Schorndorf und Urbach. Eine Spur, wer hinter der Brandstiftung stecken