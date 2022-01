Am Freitagmorgen (7.1.) um 7.13 ging bei der Urbacher Feuerwehr laut Kommandant Michael Hurlebaus die Meldung ein, dass die Brandmeldeanlage bei Coca Cola in der Robert Bosch Straße ausgelöst hatte. Die Wehr rückte mit fünf Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften an und kontrollierte das Gebäude. „Wir mussten nicht eingreifen“, sagt Michael Hurlebaus aber. Es handelte sich nur um einen Fehlalarm.

