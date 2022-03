Am frühen Montagnachmittag (28.1.) rückte die Urbacher Feuerwehr unter dem Stichwort Zimmerbrand in die Beckengasse aus, weil ein Rauchwarnmelder ausgelöst hatte. Sie musste eine Türe gewaltsam öffnen und suchte die Wohnung ab, da die Lage zunächst unklar war. Dabei stellte sie fest, dass auf dem Herd noch Essen war, fand aber keine Person in der Wohnung vor. Die Einsatzkräfte lüfteten die Wohnung. Im Einsatz waren 27 Ehrenamtliche der Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen, außerdem der