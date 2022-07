Flächenbrand, Wasserschaden, umgestürzter Baum: Urbacher Feuerwehr im Einsatz

Die Urbacher Feuerwehr hatte an diesem Montag, 25. Juli, viel zu tun. Gleich drei Mal mussten Einsatzkräfte ausrücken. Wegen eines Flächenbrandes, eines Wasserschadens in einem Mehrfamilienhaus und wegen eines auf eine Stromleitung gefallenen Baumes.

Das erste Mal ging der Alarm um 12.32 Uhr wegen eines kleinen Flächenbrandes in der Verlängerung der Gänsbergstraße. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort. Laut Bericht des Kommandanten Michael Hurlebaus wurde das Feuer bereits von Passanten mit den Füßen ausgetreten. Die Feuerwehr löschte die Stelle dann noch mal ab, um bei der Trockenheit sicher zu sein, dass nichts mehr aufflammt.

Wasser in allen Räumen

Der zweite Einsatz folgte dann mit einem Alarm um 15.33 Uhr wegen eines Wassereinbruchs in einem Mehrfamilienhaus in der Brunnenstraße. Das Wasser trat laut Bericht der Feuerwehr durch einen technischen Defekt in einer Wohnung im ersten Obergeschoss aus. Es lief in die darunter liegenden Wohnungen und dann weiter bis in den Keller. In beiden Wohnungen und im Keller waren sämtliche Räume betroffen, so dass die Feuerwehr mit mehreren Wassersaugern arbeiten musste. Auch in einen Sicherungskasten war Wasser eingedrungen, deswegen wurde das ganze Gebäude von einer Elektrofirma stromlos gemacht. Die Feuerwehr hatte vier Fahrzeuge und 19 Einsatzkräfte vor Ort.

Abends um 18.55 Uhr kam dann noch eine Alarmierung wegen eines Sturmschadens hinzu. Die Einsatzstelle lag im Bereich Beim Hohen Steg. Die Feuerwehr wurde vom Remstalwerk zur Unterstützung angefordert, weil ein größerer Baum in die Stromleitungen gefallen war. Zwei Fahrzeuge und dreizehn Einsatzkräfte waren vor Ort. Sie zersägten den Baum mit der Motorsäge.