Gemeinde Urbach investiert mehr als 600.000 Euro in die Feuerwehr

Gleich zwei Feuerwehr-Themen standen auf der Agenda der jüngsten Gemeinderatssitzung in Urbach. Die Gemeinde wird für rund 6800 Euro einen Feuerwehrbedarfsplan beauftragen. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Das Feuerwehrgesetz des Landes sieht vor, dass die Gemeinde „eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende, leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten hat“, erklärt die Verwaltung. Der Feuerwehrbedarfsplan solle in Zukunft als Leitlinie für Beschaffungen und zum Beispiel für den Bau eines Feuerwehrhauses dienen.

Feuerwehr und Ortsbauamt arbeiten mit

Für die Erstellung des Plans für die Urbacher Feuerwehr wird die Firma „ZeBraS“ (Zentrum für Brandschutz und Sicherheit) an voraussichtlich fünf Tagen nach Urbach kommen, außerdem arbeiten die Ehrenamtlichen der Feuerwehr und die Mitarbeiter des Ortsbauamts der Gemeinde der Firma bei einigen Themen zu. Die Erstellung des Plans wird mehrere Monate in Anspruch nehmen, soll aber in diesem Jahr starten. Die Ergebnisse werden dann dem Gemeinderat präsentiert.

Eigentlich wäre es sinnvoll, mit der Beschaffung von neuen Fahrzeugen zu warten, bis der Bedarfsplan für die Feuerwehr erstellt ist. Weil das vorhandene Löschgruppenfahrzeug schon fast 30 Jahre im Einsatz ist, will die Gemeinde die Ausschreibung für ein neues Löschfahrzeug aber schon jetzt angehen und Mittel dafür im Gemeindehaushalt der kommenden Jahre einstellen. „Das Fahrzeug rückt bei Einsätzen fast immer mit aus“, sagte Kämmerer Ottmar Köhler. Mit der Anschaffung eines neuen Fahrzeugs könne nicht mehr gewartet werden. Er dankte den Ehrenamtlichen der Feuerwehr, die bestimmt „mehrere Hundert Stunden“ damit verbracht hätten, sich mit dem Thema zu beschäftigen und Unterlagen für die Ausschreibung vorzubereiten.

Zwei Jahre Lieferzeit

Der Gemeinderat stimmte der Anschaffung eines neuen Löschfahrzeugs einstimmig zu. Für die Beschaffung werden Investitionskosten in Höhe von 600.000 Euro eingeplant. Der Gemeinde liegt bereits ein Zuschussbescheid von 96.000 Euro vor. Damit die Gemeinde diesen bekommt, muss der Auftrag für das neue Fahrzeug aber bis zum 2. August erteilt werden. Die Gemeindeverwaltung hält das für machbar. Sie rechnet momentan mit Lieferzeiten von etwa zwei Jahren und einer Fertigstellung des Fahrzeugs in 2025, ein weiterer Grund, warum nun schnell gehandelt werden soll.

Was passiert mit dem alten Fahrzeug?

SPD-Gemeinderat Jürgen Schlotz erkundigte sich, was mit dem alten Fahrzeug geschehen soll, wenn das neue einsatzbereit ist. „Das kann man heute noch gar nicht sagen“, sagte der anwesende Feuerwehrkommandant Michael Hurlebaus. Bei der Feuerwehr verbleiben könne das alte Fahrzeug sicher nicht, „dafür hätten wir nicht einmal den Platz“. Es werde also wohl veräußert werden, darüber müsse man sich noch mit der Gemeinde einigen. Außerdem komme es darauf an, in welchem Zustand das alte Fahrzeug bis dahin sei.