Gemeinderäte lehnen Projekt ab, Wohnbau Urbach will trotzdem bauen - geht das?

Schon länger will die Wohnbau Urbach das Grundstück in der Haubersbronner Straße 45 neu bebauen. Der Geschäftsführer Cetin Cetiner würde dort am liebsten ein Neunfamilienhaus mit Flachdach errichten. Die Urbacher Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sind grundsätzlich nicht gegen eine Neubebauung des Grundstücks, lehnten nun aber bereits mehrere Anträge der Wohnbau Urbach ab, erst kürzlich, weil sie sich kein Flachdach an der Stelle vorstellen können. Das verärgerte Cetiner, der sich im Nachgang an unsere Zeitung gewandt hatte. Zuletzt scheiterte ein erneutes Baugesuch. Cetin Cetiner fühlt sich vom Gemeinderat benachteiligt und hat nun einen Weg gefunden, um das Grundstück trotzdem zu bebauen.

Landratsamt überstimmt TA

Der Technische Ausschuss hatte bereits im vergangenen September das gemeindliche Einvernehmen für ein Neunfamilienhaus mit Flachdach, das die Wohnbau Urbach in der Haubersbronner Straße bauen will, verwehrt. Anfang dieses Jahres musste sich dann aber der Gemeinderat noch einmal mit dem Thema beschäftigen. Die Baurechtsbehörde des Landratsamts hatte sich anders positioniert und meinte, dass der Technische Ausschuss das Einvernehmen rechtswidrig versagt hatte.

Um das Projekt mit Flachdach trotzdem zu verhindern, entschloss sich der Gemeinderat, einen Bebauungsplan für den Bereich südlich der Grundstücke Ledergasse 24 und 26 sowie Haubersbronner Straße 59 bis zur Schlossstraße zu verabschieden und eine Veränderungssperre für den Geltungsbereich zu verhängen. Sollte die Wohnbau Urbach dann an der gleichen Stelle mit Satteldach planen, könne man ein solches Vorhaben bei Ausnahmen von der Veränderungssperre ja großzügig behandeln, wenn die grobe Richtung des Bebauungsplans feststehe, sagte damals der Freie-Wähler-Gemeinderat Jörg Heckenlaible. Damit schien das Thema erst einmal erledigt, kürzlich beriet der Technische Ausschuss es aber erneut.

Erst einmal Bebauungsplan diskutieren

Cetin Cetiner beziehungsweise die Wohnbau Urbach hatte erneut ein Baugesuch für die Haubersbronner Straße 45 eingereicht, in dem das gewünschte Satteldach zur Straßenseite hin berücksichtigt war. Trotzdem verwehrte das Gremium dem Baugesuch bei einer Gegenstimme (der CDU-Fraktionsvorsitzende Detlef Holzwarth) das gemeindliche Einvernehmen.

Der Tenor laut Bürgermeisterin Martina Fehrlen: Da nun ein Bebauungsplan für das gesamte Gebiet erstellt werden soll, wollte die Mehrheit des Gremiums erst einmal im Grundsatz darüber diskutieren, wie ein solcher aussehen soll, bevor Ausnahmen von der Veränderungssperre beschlossen werden.

Die Gemeinde will nun einen Stadtplaner beauftragen, damit das Gremium in die Diskussion über die Zukunft des Gebiets einsteigen kann. Dabei könnten Dachformen eine Rolle spielen, aber auch zum Beispiel, wie sehr hier nachverdichtet werden soll. Wisse man dann, in welche Richtung es gehe, so die Verwaltungschefin, könne man sich auch Ausnahmen von der Veränderungssperre vorstellen. Cetin Cetiner äußerte sich im Gespräch mit unserer Zeitung zu der Entscheidung.

Cetiners Idee: Trotzdem alte Version bauen

Die Entscheidung des Technischen Ausschusses findet er überraschend, schließlich habe das Gebäude zur Straßenseite hin nun ein Satteldach, wie gewünscht. Insgesamt fühle er sich von manchen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten benachteiligt. Ihm sei nun aber eine Lösung eingefallen, um trotzdem zu bauen. Für das Grundstück in der Haubersbronner Straße 45 bestehe ein positiver Bauvorbescheid aus dem Jahr 2021.

Damals hatte Cetiner noch mit Sattel- und Zeltdach und acht Mietwohnungen geplant, die Gemeinderätinnen und -räte erteilten das gemeindliche Einvernehmen. Bei der Planung mit Flachdach und neun Wohnungen würde etwas mehr Wohnraum in kleineren Wohnungen entstehen, meint Cetiner, er will nun aber trotzdem mit der alten Planung voranschreiten.

Seine Angst: Ein Stadtplaner könnte nun ja empfehlen, dass im Planungsgebiet nur Doppel- oder Einfamilienhäuser entstehen sollen, dann würde seine Investition in das Grundstück sich für ihn nicht mehr lohnen. Er ist sich sicher, dass er mit seiner Idee um die Veränderungssperre für das zu überplanende Gebiet herumkommt. Hat er damit Aussicht auf Erfolg?

Landratsamt sieht mit Cetiners Vorhaben keine Probleme

„Aus unserer Sicht ist das geplante Vorhaben baurechtlich korrekt“, antwortet die Pressestelle des Landratsamts auf unsere Anfrage. Der Bauherr habe einen positiven Bauvorbescheid. „Die Planungen des Bauvorbescheids und des Bauantrags unterscheiden sich etwas, beide wollen das Grundstück aber mit einem zweigeteilten Wohnkomplex bebauen.“ Trotz der Veränderungssperre, die für alle neuen Planungen und Anträge in dem Gebiet gilt, könne sich der Bauherr auf den positiven Bauvorbescheid berufen.

Soweit mit dem Bauvorbescheid die planungsrechtliche Zulässigkeit des Gebäudes bejaht worden sei, habe dies auch weiterhin Bestand, Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten einer Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden sind, würden von der Veränderungssperre nicht berührt werden. „Sollte der Bauherr nun einen entsprechenden, mit dem Bauvorbescheid in planungsrechtlicher Sicht identischen Bauantrag einreichen, muss die Baugenehmigung erteilt werden“, schlussfolgert das Landratsamt also.