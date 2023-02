Gemeinderat verhindert Flachdach: Geschäftsführer der Wohnbau Urbach verärgert

Eine kürzliche Diskussion über ein Projekt der Wohnbau Urbach in der Haubersbronner Straße 45 im Gemeinderat sorgte bei Cetin Cetiner, Geschäftsführer des Unternehmens, für so große Frustration, dass er sich im Nachgang an unsere Zeitung wandte. Das Unternehmen plant, das bestehende Gebäude dort abzureißen und ein Neunfamilienhaus zu bauen, der Gemeinderat stört sich aber mehrheitlich an der geplanten Gestaltung des Neubaus. Um was geht es konkret?

Technischer Ausschuss versagt Einvernehmen

Der Technische Ausschuss hatte schon im vergangenen September das gemeindliche Einvernehmen für das Projekt versagt. Konkret waren die meisten Gremiumsmitglieder der Meinung, dass das von der Wohnbau Urbach geplante Flachdach sich nicht in die Umgebung einfügen würde. Der Ausschuss wollte deshalb, dass die Planung so geändert wird, dass das Gebäude zumindest an der Straßenseite ein Satteldach erhält. Die Baurechtsbehörde des Landratsamts, die dem Ausschuss übergeordnet ist, entschied anders.

Baurechtsbehörde: Gebäude fügt sich in Umgebung ein

„Die Prüfung durch die Baurechtsbehörde hat ergeben, dass das Einvernehmen rechtswidrig versagt wurde“, schreibt die Behörde an die Gemeinde Urbach. Daraus, dass ein Vorhaben in seiner Umgebung ohne ein Vorbild sei, folge noch nicht, dass es sich nicht einfügen könne. Die Baurechtsbehörde sagt zu dem Projekt in der Haubersbronner Straße klar: „Das Bauvorhaben fügt sich nach der Art der baulichen Nutzung in die in der Umgebung vorhandene Bebauung ein.“ Die Forderung nach einem Satteldach könne baurechtlich nicht verlangt werden. Damit war das Thema aber nicht erledigt.

Die Gemeindeverwaltung schlug dem Gemeinderat wie auch schon dem Technischen Ausschuss eigentlich vor, das Vorhaben zu genehmigen. Damit ein Flachdach bei dem Bauprojekt trotz der Stellungnahme der Baurechtsbehörde verhindert werden könne, erklärte Bürgermeisterin Martina Fehrlen, müsse der Gemeinderat einen Bebauungsplan für den Bereich verabschieden und eine Veränderungssperre für dessen Geltungsbereich verhängen. Es sei nicht das erste Mal, dass die Behörde anders entschieden habe als der Technische Ausschuss. „Die Verwaltung sieht keinen Grund, ein derartiges Projekt an der Haubersbronner Straße abzulehnen“, sagte Martina Fehrlen. Es liege eine Nachverdichtung vor, die Verwaltung sei der Meinung, dass ein Flachdach sich an der Stelle gut einfügen könne.

Flachdach wäre "Fremdkörper"

Der SPD-Rat Jürgen Schlotz bewertete die Begründung der Baurechtsbehörde des Landratsamts als „seltsam“ und konnte nicht nachvollziehen, dass die Dachform bei der Bewertung, ob ein Gebäude sich in seine Umgebung einfügt, nicht berücksichtigt werden soll. „Ich bin für die Aufstellung eines Bebauungsplans.“ Die Häuser in der Umgebung hätten alle Satteldächer, ein Flachdach wäre ein „Fremdkörper.“

„Es ist Geschmackssache“, fand der Freie-Wähler-Gemeinderat Jörg Heckenlaible. Er sei nicht grundsätzlich gegen Flachdachgebäude, die auch von der Herstellung her günstiger sein könnten, an der Stelle plädiere aber auch er für ein Satteldach „mit maximal möglicher Befreiung für Dachaufbauten“. Den Entwurf der Wohnbau Urbach empfand er als „nicht unbedingt geschmeidig“. Am hinteren Gebäudeteil sei ein Flachdach denkbar, zur Straße hin nicht.

Wunsch nach konsistenteren Entscheidungen

„Ich habe damals im TA schon gegen eine Ablehnung gestimmt und werde es auch wieder so machen“, sagte dagegen sein Fraktionskollege Thomas Mihalek. An anderen Stellen habe man Flachdächer auch erlaubt, er wolle „konsistente Entscheidungen“ und habe auch optisch kein Problem mit dem Entwurf.

„Wir waren immer der Auffassung, dass die Haubersbronner Straße dörflich geprägt ist“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Detlef Holzwarth. In den nächsten 30 bis 40 Jahren stünden hier voraussichtlich auch keine großen Veränderungen an, seine Fraktion halte es für zumutbar, vorne ein Satteldach und hinten ein Flachdach umzusetzen. „Wenn wir so lange dieser Auffassung waren, können wir heute nicht einfach umfallen“, meint er.

„Ich möchte weg von diesen Einzelfallentscheidungen“, kommentierte Burkhard Nagel, Grünen-Fraktionsvorsitzender. Seine Fraktion könne sich durchaus Flachdächer in der Haubersbronner Straße vorstellen. Auch der Bürgerliste-Urbach-Gemeinderat Ingolf Spannaus sprach sich für ein Flachdach bei dem Projekt aus: „Für mich ist das absolut verträglich, es funktioniert.“

Bebauungsplan und Veränderungssperre

Letztendlich wurde die Genehmigung des Vorhabens bei sechs Gegenstimmen abgelehnt. Nun soll für das Gebiet südlich der Grundstücke Ledergasse 24 und 26 sowie Haubersbronner Straße 59 bis zur Schlossstraße ein Bebauungsplan aufgestellt werden und der Gemeinderat beschloss eine Veränderungssperre für das Gebiet. Bauliche Vorhaben dürfen in dem Gebiet jetzt grundsätzlich nicht mehr durchgeführt werden. Die Sperre gilt zwei Jahre und kann maximal zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden. Außerdem können Ausnahmen zugelassen werden.

Cetin Cetiner, Geschäftsführer der Wohnbau Urbach, ist verärgert

„Da war ich schon ein bisschen frustriert“, sagt Cetin Cetiner, Geschäftsführer der Wohnbau Urbach, im Nachhinein. Erst am Tag zuvor habe er mit mehreren Gemeinderäten gesprochen und versucht, seine Sicht der Dinge zu erklären, die Räte hätten aber trotzdem an ihrer Linie festgehalten.

„Dort entstehen Mietwohnungen, keine Eigentumswohnungen, bei denen ich die Kosten an die Käufer weitergeben würde“, argumentiert Cetiner. Ein Flachdach zu bauen wäre für ihn günstiger, weil die Wohnbau Urbach es selbst umsetzen könnte, für ein Satteldach müsse er Arbeiten an eine Fremdfirma vergeben. Bei einer Ausführung mit Flachdach könne er am Ende weniger Miete verlangen. Außerdem würde in dem Gebäude mit einer Flachdachausführung mehr Wohnraum zur Verfügung stehen, den die Gemeinde brauche. „Ich bin da schon ein bisschen enttäuscht.“ Er wolle nun rechtliche Schritte einleiten und prüfen, ob die Entscheidungen des Gemeinderats Bestand haben.