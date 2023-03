Hotel zur Mühle und neue Container in Urbach: Wann ziehen Geflüchtete ein?

Schon länger ist bekannt, dass der Kreis in Urbach bald mehr Geflüchtete unterbringen will, weil er dringend neuen Wohnraum für die Menschen in Not braucht. Bereits vor mehr als einem Jahr, im Dezember 2021, verkündete Bürgermeisterin Martina Fehrlen in einer Gemeinderatssitzung, dass die Kreisverwaltung eine neue Container-Gemeinschaftsunterkunft direkt neben der schon bestehenden Anschlussunterkunft in der Austraße für Flüchtlinge bauen will. Im Dezember 2022 wurde zudem bekannt, dass der Kreis das Hotel zur Mühle in Urbach zu einer Geflüchtetenunterkunft umbauen will. Wir haben nun noch einmal nachgefragt: Was ist der Stand bei den beiden Projekten? Und wann werden dort die ersten Geflüchteten einziehen?

Die Container stehen nach einigen Verzögerungen

Als Martina Fehrlen 2021 den Bau der neuen Kreis-Containerunterkunft verkündete, war noch von einer zeitnahen Ausführung die Rede. Dann verzögerte sich das Projekt aber, weil der Kreis keinen Tiefbauer fand. Erst sollte die neue Unterkunft im vergangenen Herbst fertiggestellt werden, dann war von einer Fertigstellung im März oder April 2023 die Rede. Nun steht die Containeranlage in der Austraße tatsächlich. Eine Pressesprecherin des Landratsamts gibt auf unsere Nachfrage die Auskunft, dass der Kreis mit einer baldigen Inbetriebnahme rechnet. Voraussichtlich sollen im Mai 2023 die ersten Geflüchteten einziehen.

Hotel zur Mühle: Bis zu 80 Personen können bald einziehen

Auch am ehemaligen Hotel zur Mühle werden die letzten Arbeiten laut der Pressesprecherin in den nächsten Tagen abgeschlossen. Insgesamt könnten etwa 80 Personen unterkommen. Die Kreisverwaltung sehe vor, dort Familien unterzubringen, die Belegung könne „je nach Lage“ ab April erfolgen. Für die Betreuung der Geflüchteten in den neuen Unterkünften ist der Kreis zuständig.