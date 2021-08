Kennengelernt haben sich Helga und Kurt Haller, als die gebürtige Magdeburgerin im inzwischen abgerissenen „Hirsch“ in Urbach als Kellnerin arbeitete. Kurt Haller kam damals öfters nach einer Übung mit seinen Feuerwehrkameraden für einen Nachtrunk in die Gaststätte. An einem Sonntagnachmittag kam der Urbacher dann einmal alleine in den „Hirsch“, bestellte eine Flasche Sekt und zwei Gläser. „Ich habe meine Chefin gefragt, warum er denn zwei Gläser braucht, wenn er alleine ist“, erinnert sich