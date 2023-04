Jugendhaus Urbach nach Corona wieder durchgestartet: Was dieses Jahr geboten ist

„Wir sind gut durchgestartet“, sagt Sebastian. Der 21-Jährige zählt zu den ehrenamtlichen Helfern des Urbacher Jugendhauses. Er erinnert sich noch gut an die Corona-Zeit, als das Haus geschlossen war oder nur wenige Gäste mit Schutzmaßnahmen hineinkonnten. Das ist Vergangenheit. Das Jugendhaus ist sogar besser besucht als vor der Pandemie, findet er. Auch Klara kann sich gut an die Zeit erinnern, als Jugendhausbesucher online Gesellschaftsspiele spielen mussten. Sie kommt seit vielen Jahren ins Jugendhaus. „Es ist eine schöne Art von daheim, wie so ein zweites Zuhause“, sagt die 18-Jährige. Und mit den Helfern Marie und Lars zählt sie viele Aktivitäten im Jugendhaus auf, Filmabende, einen Graffiti-Workshop, etwas kochen, was man daheim nicht so kocht, etwa Burger-Auflauf.

Dominic Eigner, der Leiter des Jugendhauses, berichtete jüngst im Jugendausschuss, der in dieser Form neu zusammengekommen war, von den vielfältigen Aktivitäten, die er mit engagierten ehrenamtlichen Helfern auf die Beine stellt.

Als die Corona-Schutzmaßnahmen wegfielen, kamen wieder mehr Gäste

Im vergangenen Jahr galten bis April Corona-Schutzmaßnahmen mit Masken- und Testpflicht. Das hat sich auf die Besucherzahl niedergeschlagen. Nachdem diese weggefallen sind, kamen wieder mehr Gäste. Im November kletterte die Zahl der durchschnittlichen Besucher pro Öffnungstag auf 37,4. In diesem Jahr setzt sich der positive Trend fort. „Jetzt läuft der Laden.“

Anfang 2022 habe man noch nicht viele Aktionen angeboten, erinnerte sich Dominic Eigner. Dann gab es viele Grillabende, Kochaktionen und kleinere Aktivitäten, um die Besucher zum Kommen zu ermuntern. Das Jugendhaus beteiligte sich am Sommerferienprogramm, unter anderem mit einem Graffiti-Workshop. Zum ersten Mal gab es im Oktober einen Poetry Slam, ein Beat-Boxer setzte musikalische Akzente. „Wir haben vor, das wieder zu machen“, kündigte Eigner an, voraussichtlich am 13. Oktober.

Harry-Potter-Abend mit Fackelwanderung und „Butterbier“

Aktionstage für Mädchen und Jungen gab es ebenso wie eine Halloweenparty. Es wurde außerdem mit der Mediathek ein Harry-Potter-Abend organisiert. „Die Mediathek war mega dekoriert.“ Dort gab es ein Quiz, und mit einer Fackelwanderung ging es zum Jugendhaus, wo es auch selbst gemachtes „Butterbier“ gab. Aus Karamalz mit Sirup, Zimt und Milch, lüftete Eigner das Geheimnis der alkoholfreien Rezeptur.

„Wir waren dieses Jahr auch auf dem Weihnachtsmarkt“, ergänzte er zu den Aktivitäten. Belgische Waffeln, Punsch und Flammkuchen haben Jugendliche mit ehrenamtlichen Mitarbeitern angeboten. Mit Erfolg. „Alles war weg.“ Den Stand haben die Jugendlichen mit der Senioren-Holzwerkstatt gebaut.

Damit nicht genug: Es gibt ein Jugger-Projekt im Jugendhaus, die Geräte werden gerade gebaut. Es handelt sich um einen Mannschaftssport, der Elemente aus Sportarten wie Fechten und Rugby vereint. Angeboten werden überdies auch Spieleabende zu Abenteuerspielen nach dem Motto „Pen and Paper“, „die sich zum Großteil auf Papier und im Kopf abspielen“, so Eigner.

Das Hohberghallen-Turnier, das Atriumturnier, eine Faschingsparty und Anfang März wieder der erste Mädchenabend standen in diesem Jahr bereits auf dem Programm. Ende April geht’s in den Europa-Park. Ein Lasertag-Ausflug sowie ein Mädchen- und Jungenaktionstag sind bereits vorgemerkt.

Für Krafttraining im Freien entsteht eine Calisthenics-Anlage

Stichwort Jugendbeteiligung: Groß eingestiegen sind Jugendhaus und Gemeinde in das Projekt „Jung sein in der Kommune“, das Jugendliche und ihren Bedarf in den Fokus rückt. Hier wünschten sich die Jugendlichen Sitzmöglichkeiten an beliebten Orten. Himmelsliegen, der Bauhof baut sie, das Holz schleifen die Jugendlichen ab, an acht Lieblingsorten, ein neues Gerät im Skatepark, eine Slackline am Jugendzentrum sowie Mülleimer wurden gewünscht und werden umgesetzt beziehungsweise geschaffen. Für Krafttraining im Freien entsteht eine Calisthenics-Anlage am Wittumstadion. Die "Kind und Jugend"-Bürgerstiftung Urbach finanziert die Anlage mit 10.000 Euro mit. Voraussichtlich übernimmt der SC Urbach ein zusätzliches Modul, so Eigner. Mit dem Bau wurde in diesem Monat begonnen, nach Ostern soll die Anlage fertig sein.

„School’s-out-Party“ steht wieder auf dem Programm

Wahrgenommen werden und beteiligt sein, auch das wünschten sich die Jugendlichen. „Grill- und Chill-Abende“ boten bereits in der Vergangenheit die Möglichkeit, mit Gemeinderäten und der Bürgermeisterin ins Gespräch zu kommen. Für den 7. Juli ist eine Neuauflage geplant. Und auch die „School’s-out-Party“ steht in Sachen Jugendbeteiligung wieder auf dem Programm. Die übrigens „soll nicht eine Aktion vom Jugendhaus sein“, so Dominic Eigner. Er lud interessierte Vereine und Akteure zu einem Planungstreffen auf den 26. April ein.

Erfreuliche Nachrichten hatte Dominic Eigner auch in finanzieller Hinsicht mit einem Kooperationsprojekt, das der Kreisjugendring und die Stadt Schorndorf der Gemeinde Urbach angeboten haben für eine „Partnerschaft für Demokratie“. Zu den Zielen des Projekts zählen der Abbau antidemokratischer Haltungen, die Stärkung zivilgesellschaftlich engagierter Personen, Extremismusprävention, die Sensibilisierung von Schülerinnen und Schülern für Vielfalt und Toleranz sowie die Stärkung von Menschen mit Behinderung. Ein sogenannter Begleitausschuss setzt sich aus Mitgliedern von Verwaltung, Polizei, Vereinen, Verbänden, Kirchen und ehrenamtlich Aktiven zusammen.

116.000 Euro: Vereine, Initiativen und Bündnisse können Anträge stellen

Der Ausschuss entscheidet, ob lokale Projekte gefördert werden. 116.000 Euro stehen für einen Aktions- und Initiativfonds bereit. Vereine, Initiativen und Bündnisse können Anträge stellen, etwa für Workshops, Vorträge, Konzerte und Ausstellungen.

Lob zur Jugendarbeit: „Auf einem fantastischen Weg“

Das Projekt läuft seit Februar und für 23 Monate. Die Gemeinde will Informationen zu dem Projekt noch breit kommunizieren, so Bürgermeisterin Martina Fehrlen. Und da der Begleitausschuss über Projekte abstimmt, sind weitere Mitglieder aus Urbach gewünscht. Vor allem plädierte die Bürgermeisterin beim Projekt „für das Machen“.

Die Arbeit von Dominic Eigner lobte Martina Fehrlen. „Wenn wir uns anschauen, wie wir die Jugendarbeit entwickelt haben trotz Corona, sind wir auf einem fantastischen Weg.“