Diese Bücherempfehlungen locken einen runter vom Sofa, hinein in die Natur: In unserer kleinen Sommerferienserie (zu den anderen Teilen geht es hier und hier) mit Lektüretipps hat das Team der Mediathek Urbach dieses Mal ein Paket an Büchern geschnürt, das nicht nur Schmöker- und Vorlesestoff bietet, sondern auch einen Wander- und einen Naturführer enthält. Alle Bücher sind im Bestand der Mediathek Urbach vorhanden, eines davon, nämlich „Miss Merkel“ von David Safier, ist zudem in der