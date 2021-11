Was die Feuerwehr macht, das weiß eigentlich schon jedes Kind. Wirklich bewusst, wie gefährlich manche Einsätze sein können, wird einem aber erst, wenn man in der Brandübungsanlage steht, mit der die Urbacher Wehr gerade für den Ernstfall trainiert. Am Sonntag durfte die Urbacher Öffentlichkeit sie begutachten, ohne Schutzkleidung und Vorbereitung wird aber noch gar nicht ersichtlich, was die Anlage alles kann.

Ganz schön warm ist es in ihr schon bei der Vorführung. Wenn sie auf