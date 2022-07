Kriminalität in Urbach geht zurück, aber Teilen von Kinderpornos ist ein Problem

„In Urbach lebt es sich gut und sicher“: So lautete das Fazit von Revierleiter Marc Henninger bei der Präsentation der Kriminalstatistik für das vergangene Jahr. Um 6,7 Prozent sind die Straftaten insgesamt zurückgegangen. Nicht ein einziger Wohnungseinbruch war zu verzeichnen. Und im direkten Gemeindevergleich lässt sich die Bilanz von Urbach durchaus sehen.

Nur zwei Bereiche scheren aus der Statistik aus. Anlass zur Besorgnis sieht Henninger aber nur bedingt.

Insgesamt 222 Straftaten wurden 2021 in Urbach verzeichnet. Mehr als die Hälfte dieser Straftaten wurden aufgeklärt (55,9 Prozent). „Im Fünfjahresvergleich ist das normal“, so der Revierleiter von Schorndorf. In Urbach wie landesweit seien in der Tendenz die Straftaten rückläufig.

In welchen Bereichen die Kriminalität abgenommen hat

Besonders stark ist dieser Rückgang etwa bei den Wohnungseinbrüchen (100 Prozent). Henninger sprach von einem „Teilerfolg der Polizei“, die viel Präventivarbeit geleistet habe, aber: „Der Lockdown hat natürlich auch dafür gesorgt, dass Tatmöglichkeiten fehlen.“ Stark gesunken sind auch die Fälle von Gewalt gegen Polizeibeamte (80 Prozent) sowie die Rauschgiftdelikte (72,4 Prozent).

Wobei im Jahr 2020 ein Großverfahren in Urbach die Zahl nach oben getrieben habe. Acht Fälle waren es nun im vergangenen Jahr, drei Viertel davon konnte die Polizei aufklären. Überraschend auch der Rückgang bei den Fällen häuslicher Gewalt, nur sechs Fälle wurden bei der Polizei im vergangenen Jahr angezeigt – „entgegen der polizeilichen Erwartung wegen Corona“. Klar sei aber: „Die Dunkelfeldzahlen können hier ganz anders aussehen.“

Abgenommen hat auch die Zahl der Diebstahlsdelikte (um 7,8 Prozent), wobei diese zu den häufigsten Delikten in Urbach zählen. Bei jeder fünften Straftat handelte es sich 2021 um einen Diebstahl.

Welche Straftaten zugenommen haben

Die zweithäufigste Form der Straftat ist mit 17 Prozent aller Fälle die Sachbeschädigung. Hier war im vergangenen Jahr eine Zunahme von 22,2 Prozent zu verzeichnen.

Stark zugenommen haben auch die Fälle von Bedrohungen, und zwar um 133 Prozent, aber auch hier wirkt die Statistik etwas verzerrend, weil es im Jahr 2020 nur sehr wenige Fälle gegeben habe, so Henninger.

Zugenommen haben auch die Sexualdelikte in der Gemeinde. Wobei Henninger betonte, dass im vergangenen Jahr keine einzige Vergewaltigung gemeldet wurde.

Kinderpornos an Schulen: Aufklärung ist notwendig

Insgesamt neun Fälle von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung waren in Urbach 2021 zu verzeichnen. Die Aufklärungsquote liegt bei 100 Prozent. Fünf Straftaten waren es im Vorjahr – ein Trend, der auch landesweit festzustellen sei. Doch worum ging es hier? Hauptsächlich um die Verbreitung von kinder- und jugendpornografischen Inhalten, meist durch Kinder selbst, unter anderem in Chatgruppen.

„Vielen ist gar nicht bewusst, dass es bereits als Straftat gilt, wenn man ein solches Bild empfängt“, so Henninger. Weil das Problem überall im Land zunimmt, gehe die Polizei mit Jugendsachbearbeitern in die Schulen, gebe es eine eigene Ermittlungsgruppe dafür. „Wir haben darauf momentan einen starken Fokus“, so der Revierleiter – nachdem wegen der Pandemie eine Zeit lang nur wenig Aufklärungsarbeit stattfinden konnte. Bürgermeisterin Martina Fehrlen bestätigte: „Das ist ein Riesenproblem auf den Schulhöfen“, deshalb werde das auch in den Klassen und Fächern besprochen.

Insgesamt 130 Tatverdächtige hat die Polizei im vergangenen Jahr über alle Delikte hinweg erfasst, davon waren 37 Jungtäter, der überwiegende Teil sei aber männlich und erwachsen gewesen, so Henninger. 42 der Tatverdächtigen hätten keinen deutschen Pass gehabt.

Erfreuliches hatte der Revierleiter dann noch über das Unfallgeschehen im Jahre 2021 zu berichten: Insgesamt gab es knapp drei Prozent weniger davon, der Rückgang bei den Leichtverletzten lag bei 40, der bei den Schwerverletzten gar bei 75 Prozent – und „es gab keinen einzigen tödlichen Unfall“. Auch Unfallschwerpunkte seien in Urbach nicht zu vermelden.

Es wird heute mehr angezeigt, so der Eindruck des Revierleiters

Ein Wort noch zur Einordnung der Statistik: Aus dem Gremium kam die Frage auf, ob der Revierleiter das Gefühl habe, dass mehr angezeigt wird als früher. Was Henninger bejahte: „Insgesamt hat das Anzeigeverhalten zugenommen“, nur bei häuslicher Gewalt gebe es nach wie vor eine große Hemmschwelle aus Angst oder Scham.