Lokale „Ebay-Kleinanzeigen“ für Urbach: Neue Seite zum Verschenken und Tauschen

Ein Klimaschutzprojekt hat Bürgermeisterin Martina Fehrlen bei der Urbacher Bürgerversammlung angekündigt. Auf der Internetseite www.urbach-verschenkt.de sollen künftig ausrangierte Dinge „von der Waschmaschine bis zur Stehlampe“, so Fehrlen, eingestellt und zum Verschenken oder Tauschen angeboten werden. „Machen Sie mit!“, rief sie die Bürgerinnen und Bürger auf und meinte: „Wenn Sie Ihre Garagen entrümpeln, dann passt ja vielleicht das Auto wieder rein.“

Der letzte Satz war ein Seitenhieb zu dem Thema der zugeparkten Straßen in Urbach, das Martina Fehrlen später in ihrer Rede bei der Einwohnerversammlung ansprach. Ihre Festellung dabei war, dass viele Menschen leider trotz großer privater Grundstücke und vorhandener Garagen ihre Autos im öffentlichen Raum abstellen.

Spenden für geflüchtete Menschen

Das Projekt „urbach-verschenkt.de“ sei auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und der geflüchteten Menschen, die in immer größerer Zahl auch in Urbach ankommen, entstanden, so die Bürgermeisterin. Viele Menschen wollten erfreulicherweise etwas spenden, um den Menschen zu helfen. Das stelle die Gemeinde jedoch auch vor Herausforderungen: „Wir haben als Verwaltung aber zum einen keine Lagerflächen und können das logistisch auch nicht bewerkstelligen.“

Deswegen habe man damit nun „eine Art Ebay-Kleinanzeigen für Urbach ins Leben gerufen“. Martina Fehrlen meinte dazu: „Secondhand ist Klimaschutz. Ist nachhaltig. Spart Ressourcen. Schont die Umwelt und den Geldbeutel.“

Auf der Seite www.urbach-verschenkt.de soll eine „lokale Verschenkeplattform“ entstehen. „Alles nicht kommerziell und damit kostenfrei“, so Marina Fehrlen. „Alle Angebote werden vor Veröffentlichung kontrolliert.“