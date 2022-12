Nach Gerüchten: Post in Urbach schließt nicht, es stehen aber Änderungen an

Von mehreren Personen wurde in den vergangenen Tagen an die Redaktion herangetragen, dass die Postfiliale in der Urbacher Beckengasse zum Jahresende schließt. Eine Nachfrage bei der Pressestelle der Post ergibt aber, dass das nicht der Fall ist. Dafür steht ein Wechsel an.

Zum 31. Januar 2023 wird es am gleichen Standort einen Partnerwechsel geben, schreibt ein Sprecher der Deutsche Post DHL Group. Yüksel Parlak werde dann übernehmen. „Wir freuen uns, dass uns damit ein nahtloser Übergang gelungen ist, und auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Partner“, so der Postsprecher.

Bald neue Öffnungszeiten

Auf die Nachfrage, ob es während des Wechsels eine Schließungszeit geben wird und ob die Öffnungszeiten sich ändern werden, sagt der Sprecher: „Die Post hat dauerhaft geöffnet.“ Auch die Leistungen bleiben gleich. Ändern werden sich allerdings die Öffnungszeiten.

Aktuell ist die Post in der Beckengasse noch zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag: 8.30 bis 12 Uhr; Dienstag: 8.30 bis 12 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr; Mittwoch: 8.30 bis 12 Uhr; Donnerstag: 8.30 bis 12 Uhr; Freitag: 8.30 bis 12 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr; Samstag: 8.30 bis 12 Uhr. Das wird sich aber mit dem neuen Besitzer ändern.

Die Post hat dann nach dem Wechsel laut der Pressestelle zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag bis Freitag: 9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr: Samstag: 9 bis 12.30 Uhr. Sie wird dann also etwas später aufmachen, hat dafür aber an mehr Nachmittagen geöffnet.