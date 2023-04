Nach "Tante M"-Laden in der Markthalle Urbach: Weitere Filialen sind geplant

Seit sechs Wochen hat die Markthalle an der Beckengasse in Urbach inzwischen geöffnet. Dort, wo einst Halils Lädle die Urbacher Nahversorgung in Urbach-Nord aufrechterhielt, bietet nun die „Tante M“ ihre Waren an. Nachdem das Franchise-Konzept der Selbstbedienungsläden in Haubersbronn schon enormen Anklang gefunden hatte, haben Stephan Waible und Dominik Nusser nun auch in Urbach Fuß gefasst.

Das Konzept ist denkbar einfach: Im Laden gibt es keine Mitarbeiter, so ist er kostengünstiger zu halten. Die Kunden scannen ihre Einkäufe selbst in die Kasse ein. Bezahlt wird mit Karte. Und das klappt bestens. In Haubersbronn wie in Urbach. Waible und Nusser sind zufrieden.

Längst haben sie mit den Einkäufen die Marke überschritten, ab der der Erhalt des autonomen Lädchens als rentabel einzustufen ist. „Wir sind den Urbächern wirklich dankbar dafür, dass sie unser Konzept so gut annehmen“, berichtet Nusser.

Videoüberwachung im kompletten „Tante M“-Ladenbereich

Die Besonderheit in Urbach: In der sogenannten Markthalle befindet sich auch eine Filiale der Bäckerei Wiedmaier. Deren Mitarbeiterinnen können im Zweifel den Kunden helfen, die an der „Tante M“- Kasse unsicher sind. Und noch einen positiven Nebeneffekt gibt es. Es werden kaum Diebstähle begangen. Ohnehin lohne sich das nicht, berichtet Nusser.

Schließlich gibt’s in den „Tante M“-Läden eine Videoüberwachung über die gesamten Öffnungszeiten hinweg. „Und bisher haben wir noch jeden bekommen.“ Das habe sich herumgesprochen und schrecke offenbar erfolgreich ab.

Besonders lange Öffnungszeiten

Täglich bis 23 Uhr ist die „Tante M“ geöffnet, morgens um 5 Uhr geht es wieder los. „Die Entscheidung, den Laden in Urbach aufzumachen, war auf jeden Fall richtig“, findet Nusser. Und so haben er und Stephan Waible schon die nächste Filiale in der Mache.

Vermutlich geht in Schechingen im Ostalbkreis bald die nächste „Tante M“ an den Start, und auch in Breitenfürst bei Welzheim sei es denkbar, einen solchen Laden der Bäckerei Wiedmaier anzugliedern. Grundsätzlich sind sie für weitere Filialen immer offen: „Ortsvorsteher oder Bürgermeister können immer auf uns zukommen.“ Gleiches gelte im Übrigen auch für regionale Lieferanten.

Wer die lokalen „Tante Ms“ beliefern wolle, dürfe sich gerne melden. Ihnen sei es ein großes Anliegen, die Nahversorgung in kleineren Ortschaften auf diese Weise sicherzustellen. Ein Hauptberuf ist das allerdings noch lange nicht. Waible ist Landwirt im Haupterwerb, Nusser arbeitet im Lebensmitteleinzelhandel.

Gemütliches Café im vorderen Teil der Markthalle

Auch Jenny Wiedmaier ist begeistert von der Kooperation in der Urbacher Markthalle. An ihrer Bäckertheke werden Brötchen, Brot und Co verkauft, aber auch allerlei Kuchen. Und die werden besonders stark nachgefragt, berichtet sie, die einen Teil der Ladenfläche als Café eingerichtet hat. Im „Oskar’s“ warten gemütliche Sitzgruppen auf bis zu 20 Gäste.

Wer an der Bäckertheke etwas kauft, darf Teller und Tassen selbst zum Tisch tragen. „Wer aber nicht mobil genug ist, den bedienen wir auch“, so Wiedmaier. „Wir freuen uns sehr, wie gut das alles angenommen wurde.“

Nach Gründervater der Bäckerei benannt

Gerade die umliegenden Anwohner, die Bewohner der Pflege- und Altenheime, kämen gerne vorbei, aber auch Kunden, die in der Nähe des Freibads wohnten. Montags bis samstags sind die Bäckerei und das Café von 6 bis 18 Uhr geöffnet, sonntags ab 8 Uhr.

„Ich möchte gerne, dass Jung und Alt sich gleichermaßen wohlfühlen“, erzählt Jenny Wiedmaier. Deshalb habe sie sich viele Gedanken um die Einrichtung gemacht. Ein Mix aus Alt und Neu soll den Ort für alle Altersklassen ansprechend machen.

Benannt wurde das Café nach Oskar Wiedmaier, dem Großvater ihres Mannes. Er hatte damals die Bäckerei gegründet, seither wurde sie über die Generationen hinweg weitergeführt. Ein Porträt des Bäckermeisters und ein Familienwappen hängen an zentraler Stelle.

Außenbestuhlung und Alkohol-Konzession

Wenn das Wetter nun endlich besser wird, soll außerdem die Außenbestuhlung vor der Urbacher Markthalle starten. 15 weitere Gäste könnten hier Sitzplätze finden. Zudem läuft aktuell ein Antrag auf eine Ausschankkonzession. Wenn es gut laufe, so hofft Jenny Wiedmaier, könnten die Urbächer noch in diesem Jahr im abendlichen Sonnenschein einen Aperol Spritz oder ein kühles Bier trinken. „Alles ist beantragt, die Mühlen arbeiten aber etwas langsam.“