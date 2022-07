Nach zwei Jahren Corona: Sind Vereine für Jugendliche noch interessant?

Hygieneregeln, ausgefallene Feste mit dadurch wegbleibenden Einnahmen und Absagen von Angeboten: Viele Vereine hatten es während der Corona-Pandemie nicht leicht. Das machte es auch schwerer, Nachwuchsmitglieder zu gewinnen. Nun können die meisten Vereine ihr volles Programm trotz hoher Infektionszahlen wieder anbieten. Wir haben uns umgehört, wie sich das auf die Mitgliederzahlen beim Nachwuchs auswirkt.

Sehr gute Zahlen beim Kindergarten-Tennis

Gut ist die Lage beim Tennisclub Urbach, besonders bei den ganz jungen Kindern. „Der Bereich des Kindergarten-Tennis hat stark zugenommen“, sagt der Vorsitzende Jens Kraiss. Vor der Pandemie habe das Angebot einmal mit sechs Kindern angefangen, 2021 und in diesem Jahr seien es zwischen 20 und 25 Kinder gewesen, die teilnehmen. „Das ist toll für uns und wir freuen uns sehr“, sagt Jens Kraiss. Weil die Eltern beim Kindergarten-Tennis teilweise mitmachen, könnten auch manche von ihnen für den Verein begeistert werden. Und nach dem Sport sitzen am Donnerstagabend alle bei Bewirtung zusammen. Es sei schön, dass nach den strengeren Corona-Jahren wieder zu sehen.

"Da kommen jetzt richtige Granaten nach"

Besonders wichtig ist das Kindergarten-Tennisangebot aber, um ganz allgemein Nachwuchs für den Verein zu generieren, weil manche der Kleinen dann öfters auch wenn sie älter werden dem Verein treu bleiben. Und ab und an gewinnt der Verein dadurch sogar Ausnahmetalente. „Marie Vogt hat bei uns im Kinderbereich angefangen“, sagt Jens Kraiss. Das nun im Tennis sehr erfolgreiche Nachwuchstalent habe man natürlich nicht halten können, so etwas sei aber trotzdem gut für den Verein – und auch derzeit spielten einige talentierte junge Menschen im Kinderbereich beim TC Urbach. „Da kommen jetzt richtige Granaten nach, die aus dem Kindergarten-Tennis kommen“, freut sich Kraiss.

„Der Jugendbereich ist stabil“, sagt Jens Kraiss. Und auch bei den Erwachsenen habe der TC wegen Corona keine großen Einbußen hinnehmen müssen. Besonders positiv sei die Bilanz beim Schnupper-Tennis für Erwachsene ausgefallen – von 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im letzten Jahr hätten sich zehn danach für eine aktive Mitgliedschaft entschieden. „Wir hoffen, dass dieses Jahr auch wieder so viele dabei bleiben“, sagt Kraiss.

Weniger Lehrgänge wegen Corona

Bei den Urbacher Anglerfreunden sind die Zahlen der Nachwuchsmitglieder von Haus aus nicht so hoch, aber auch dort fällt die Bilanz leicht positiv aus. „Bei uns fangen die Jugendlichen im Schnitt mit zehn Jahren an“, sagt der Erste Vorstand Andreas Winkelmann. „Bei uns ist es aber nicht wie im Fußballverein.“ Soll heißen: Der Verein freue sich bereits, wenn er in einem Jahr einmal zwei oder drei neue Jugendliche gewinne, das habe aber nichts mit Corona zu tun. Immer mal wieder interessierten sich mehr Jugendliche fürs Angeln, zum Beispiel, wenn der Verein sich am Sommerferienprogramm beteilige, allerdings gestalte sich die Logistik auch etwas schwerer als bei manch anderer Organisation, da die Eltern ihre Kinder zum Beispiel an den Angelort fahren müssten. „Wir bilden auch aus, was den Fischereischein betrifft“, sagt Winkelmann aber. „Wenn Lehrgänge abgehalten worden sind, ist auch der eine oder andere danach gekommen.“ Hier habe Corona tatsächlich eine Rolle gespielt, da die Kurse in den vergangenen zwei Jahren nicht immer stattfinden konnten.

„Wir haben zwei neue Mitglieder bekommen, seit alles wieder in geregelten Bahnen läuft“, gibt Peter Fink, Bereitschaftsleiter beim Deutschen Roten Kreuz, Ortsgruppe Urbach, Auskunft. Die Lage bei den Mitgliedern sei aktuell stabil, während der Corona-Pandemie habe die Gruppe aber keine neuen Zuwächse verzeichnen können. „Das ist eher untypisch“, so Fink. Seit 2008 sei die Mitgliederzahl immer ansteigend gewesen, 2020 und 2021 habe sie dann stagniert.

„Wir sind also glückselig, dass wir jetzt zwei neue Aktive gewinnen konnten“, sagt Fink. Bei Einsätzen habe die Gruppe aber immer eine Abdeckung von 100 Prozent gewährleisten können. „Wir sind auf jeden Fall verfügbar und einsatzfähig“, verspricht Peter Fink. Über weitere neue Mitglieder würde sich das DRK aber natürlich trotzdem freuen.