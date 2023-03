Neu für Familien und Kindergeburtstage: Remsis Escape-Abenteuer in Urbach

In Beutelsbach gibt es „Remsis Escape-Abenteuer“ schon seit einem Jahr, ab 20. März startet das Angebot des Remstal-Tourismus-Vereins nun auch in Urbach. Mit einem Rucksack voller Rätsel und Utensilien, die bei der Lösung helfen, geht es dabei auf eine Tour durch den Ort. Mit dabei: die von der Gartenschau bekannte Biene Remsi, die Urbacher Döbelesbande und ein entführter Ziegenbock. Bald soll ein ähnliches Angebot noch in zwei weiteren Städten kommen. Auch für Kindergeburtstage und Schulklassen ist es geeignet. Buchen kann man Termine dafür ab sofort.

Hinter dem „Escape-Abenteuer“ steckt als kreativer Kopf Heike Scharmann, Frau des Weinstädter Oberbürgermeisters und Vorsitzenden des Remstal-Tourismus-Vereins, Michael Scharmann. Dieser erklärt bei der Vorstellung zum Start in Urbach den Ursprung des Ganzen so: Über die Corona-Zeit sei Familie Scharmann mit den Kindern viel draußen unterwegs gewesen. „Wir haben gemerkt, wenn es irgendein Thema gibt für eine Wanderung, dann ist es für die Kinder viel interessanter, das zu laufen.“

Analoges Spielerlebnis, ohne Handy oder GPS-Gerät

So ist das Konzept für eine Mischung aus Wanderung und Escape-Abenteuer entstanden. Bei den Escape-Rooms geht es normalerweise darum, aus einem Raum zu entkommen, in dem man eine Reihe von Rätseln löst. „Remsis Escape Abenteuer“ findet dagegen draußen an der frischen Luft statt. „Das Ganze ist ein analoges Spielerlebnis, man benötigt kein Handy oder GPS-Gerät“, sagt Heike Scharmann. „Das war mir ganz wichtig, weil mittlerweile die Kinder ja wahnsinnig viel Zeit mit technischen Medien verbringen.“

Wer das Abenteuer bucht, holt sich am Startpunkt im Gasthaus „Rössle“ im Zentrum von Urbach-Nord einen großen grünen Wanderrucksack ab. Darin ist alles, was man für die Schnitzeljagd braucht. Eine Broschüre enthält die Anleitung und den Beginn der Geschichte, erzählt von Remsi: von der Döbelesbande und Ziegenbock Peter, der aus dem Urbacher Farrenstall entführt wurde. Der Entführer nennt sich der „Schnitzfetzer“ und hat verschlüsselte Nachrichten hinterlassen.

Der erste wegweisende Hinweis steckt in einer Holzbox im Rucksack – und die erste Aufgabe ist es, herauszufinden, wie diese Box sich öffnen lässt. Darin wird die Geschichte weitererzählt und es gibt das erste Rätsel zu lösen, um herauszuknobeln, wie sich das nächste Kästchen im Rucksack öffnen lässt.

Mit Hilfe einer Karte ist dann eine Strecke von rund 3,8 Kilometern durch Urbach zurückzulegen, bis der Ziegenbock gefunden und befreit ist. Und damit niemand frustriert aufgeben muss, ist auch ein Notfallzettel im Rucksack, auf dem alle Lösungen stehen. Als Finderlohn gibt es am Ende eine kleine Schleich-Ziege.

Wie Erich Kästners "Emil und die Detektive"

Maßgeblich mitentwickelt hat die Schnitzeljagd Joachim Wilke vom Geschichtsverein Urbach. Die Elemente darin sind nicht einfach ausgedacht, sondern haben einen historischen, mit Urbach verbundenen Hintergrund. „Das Escape-Abenteuer ist eine tolle Möglichkeit, Kinder mit Geschichte in Verbindung zu bringen und sie auf eine lehrreiche Weise zu unterhalten“, sagt er.

Wilke zeigt eine kleine Schwarz-Weiß-Fotografie, auf der eine Gruppe von Kindern zu sehen ist. Das Bild stamme aus dem Jahr 1927, darüber sei er im Archiv gestolpert, erzählt er. Hintendrauf geschrieben steht: Döbelesbande. „Der erste Gedanke war: Das ist irgendwas wie Erich Kästners 'Emil und die Detektive', Kinder, die zusammen Abenteuer erleben.“ Die perfekte Grundlage, um daraus das Urbacher„Escape-Abenteuer“ zu spinnen.

Bei der Arbeit an der Schnitzeljagd entstand dann sogar noch eine weitere neue Tour: „Ein Spaziergang durch Urbach – Auf den Spuren der Urbacher Ortsgeschichte“. Diese hat die gleiche Route, so dass die Erwachsenen sich über den Rätselspaß für die Kinder hinaus noch mit Anekdoten und Geschichten in die Urbacher Historie einlesen können – oder natürlich auch ganz unabhängig vom „Escape-Abenteuer“ auf Entdeckungstour gehen können.

Start und Ziel im altehrwürdigen „Rössle“

Eine lange Historie hat auch der Start- und Endpunkt der Tour, an dem man den Rucksack abholt und wieder abgibt: das Gasthaus „Rössle“. „Das Rössle gehört zu den drei oder vier ältesten Wirtschaften, mit der längsten Tradition in der Geschichte von Urbach“, sagt Joachim Wilke. Es sei seit dem 18. Jahrhundert dort ansässig.

Im Sommer hat das „Rössle“ auch eine Gartenwirtschaft. Wer von der Jagd nach dem Ziegenbock hungrig und durstig geworden ist, kann dort gleich den Fünf-Euro-Gutschein des Remstal-Tourismus-Vereins einlösen, den man zum „Escape-Abenteuer" dazubekommt. Und übernachten kann man auch. Das aber nicht spontan, sagt Petra Sommer, die Zimmer seien „gut gebucht“.

Das erste „Escape-Abenteuer“, das im März 2021 in Beutelsbach gestartet ist, laufe sehr gut, sagt Tourismus-Vereins-Geschäftsführer Werner Bader. Die Rucksäcke dort seien bereits 100-mal ausgeliehen worden.

Weitere Orte sollen folgen, zwei vielleicht noch in diesem Jahr: Fellbach und Winnenden. Schorndorf und Remshalden hätten bereits Interesse signalisiert, sagt Michael Scharmann, dem vorschwebt, dass sich irgendwann „16 oder 20“ solcher „Escape-Abenteuer“ in ganz verschiedenen Remstal-Gemeinden erleben lassen.

Wo kann man buchen und für wen ist es geeignet?

Termine für Urbach und Beutelsbach sind buchbar über www.remstal.de. Das Urbacher Abenteuer startet ab 20. März. Reservieren muss man bis spätestens am Vortag um 11.30 Uhr.

Geeignet ist es für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Es eignet sich gut für Gruppen, zum Beispiel an Kindergeburtstagen. Allerdings, sagt Erfinderin Heike Scharmann, sollten die Gruppen nicht größer als zehn Kinder sein. Aber auch mit mehr Kindern kann man ins Abenteuer starten. Dann empfehle es sich aber, einen zweiten oder auch dritten Rucksack zu buchen und die Gruppe aufzuteilen, so Scharmann, damit alle noch die Rätsel im Blick hätten.

Was kostet es?

Drei Rucksäcke stehen zur Verfügung und können gebucht werden. Abholen und abgeben kann man sie zwischen 11.30 und 21 Uhr, in Urbach im Gasthaus „Rössle“, in Beutelsbach im Landgasthof „Zum Löwen“.

Ein Rucksack kostet 25 Euro pro Gruppe und kann einen Tag lang genutzt werden. Dazu gibt es einen Fünf-Euro-Gutschein, den man in verschiedenen Betrieben im Remstal einlösen kann.

Pro Rucksack gehen außerdem 2,50 Euro als Spende an einen gemeinnützigen Verein, in Urbach an die Bürgerstiftung Kind und Jugend.

Wie viel Zeit muss man einplanen?

Die Strecke in Urbach ist rund 3,8 Kilometer lang, dafür sollte man laut Angaben zwei bis drei Stunden einplanen. In Beutelsbach ist die Strecke etwa zwei Kilometer lang, dafür sind eineinhalb bis zwei Stunden veranschlagt. Beide Touren sind barrierefrei (in Beutelsbach gibt es an einer Stelle Treppen, die aber umgangen werden können).

Beide Abenteuer sind mit Bahn und Bus erreichbar. Nähere Infos gibt es auf www.remstal.de.