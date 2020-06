Allmählich blühen die Künste auch wieder in der Öffentlichkeit. So freut man sich denn auch über die Eröffnung der Ausstellung „Wirklichkeit & Fantasie“, in der nun fünf Künstlerinnen ihre Werke in den neuen Räumen der Galerie Artwork im Urbacher Industriegebiet zeigen.

Und was alle Malerinnen dieser Präsentation vereint, ist ihr eindrucksvoller Umgang mit einer Fülle von Formen und Farben, die vor allem von einer ansteckenden, ja prallen Lebensfreude zeugen. So sagt etwa Nina