Neue Container-Unterkunft in Urbach kommt doch erst 2023

Dass der Wohnraum in der Region knapp ist, dürfte für niemanden eine Überraschung sein. Umso schwieriger ist es deshalb für die Gemeinde Urbach, Wohnungen für die Geflüchteten und Obdachlosen zu finden, die sie unterbringen muss. Die Unterkünfte der Gemeinde waren ohnehin schon dauerhaft ausgelastet, dann kam der Ukraine-Krieg und die Aufnahmequote für Geflüchtete, die Urbach in diesem Jahr erfüllen muss, erhöhte sich noch einmal. Nun hat Achim Grockenberger, der bei der Gemeindeverwaltung unter anderem für die Unterbringung der Geflüchteten und Obdachlosen zuständig ist, gute Nachrichten – zumindest teilweise.

„Wir haben die Aufnahmequote für dieses Jahr fast erfüllt“, sagt er. Zumindest wenn er miteinberechne, dass die Gemeinde für jeden dritten Platz in der neuen Container-Unterkunft, die der Landkreis in der Austraße neben der schon bestehenden aufstellen will, eine Person weniger aufnehmen muss. „Gute 40 haben wir schon aufgenommen.“ Ein paar weitere Personen kommen bald dazu. Ob die Rechnung so aufgeht, wird sich allerdings zeigen, denn in die neue Kreis-Unterkunft werden wohl erst später als geplant Geflüchtete einziehen, so die neuesten Informationen des Landratsamts auf unsere Nachfrage.

Fertigstellung im März oder April 2023

In der geplanten Unterkunft des Landkreises in der Austraße sollen etwa 35 Personen unterkommen. Die Baugenehmigung für die Unterkunft wurde im Mai 2022 erteilt und die Ausschreibung für Erdbau samt Fundament sowie Ver- und Entsorgungsleitungen wurde auf den Weg gebracht. Ausgeführt werden sollen die Arbeiten im September und Oktober, die Fertigstellung und Inbetriebnahme der Container-Unterkunft ist allerdings erst für März oder April 2023 geplant.

Bei unserer Nachfrage vor einigen Monaten hatte das Landratsamt noch die Auskunft gegeben, dass die Unterkunft diesen Sommer fertig werden sollte, je nach Verfügbarkeit der Handwerker. Dann wurde daraus Herbst. Ob es nun beim angepeilten Zeitplan bleibt, wird sich zeigen. So oder so: Die Gemeinde Urbach wird selbst in diesem Jahr auch noch Geflüchtete unterbringen müssen.

„Das war ein ziemlicher Kraftakt“, sagt Achim Grockenberger zur bisherigen Situation seit Beginn des Ukraine-Kriegs. Die Gemeinde habe angemietet, was sie bekommen konnte, ein paar Menschen seien auch privat untergekommen. Irgendwie habe alles dann doch funktioniert, Probleme könnte es aber bald trotzdem wieder geben, denn einige der Unterkünfte sind nur temporär verfügbar, weil die Häuser bald abgerissen werden sollen oder weil die Eigentümer selber einziehen wollen.

Gemeinde braucht mehr Gebäude

„Wir werden nicht umhinkommen, weiter zu investieren“, sagt Achim Grockenberger. Die Gemeinde brauche eigene Gebäude, wie zum Beispiel das geplante Haus im Neumühleweg. Der eine oder andere Standort im Ort werde auf Möglichkeiten untersucht, am Ende entscheidet der Gemeinderat. Die Verfahren sind aber lang.

„Der Bedarf ist gerade gedeckt, aber in einem Dreivierteljahr oder in einem Jahr sieht die Lage wieder anders aus“, so Grockenberger. Und auch wenn die Gemeinde alte Gebäude, in denen schon Geflüchtete untergebracht sind, abreißen und neu bauen oder sanieren muss, müssen die Personen anderweitig untergebracht werden. Die Verwaltung sucht deshalb nach wie vor nach Wohnraum. Wer hier behilflich sein möchte beziehungsweise selbst eine Wohnung oder ein Haus anbieten kann, der darf sich gerne an Johanna Schäfer unter schaefer@urbach.de wenden.