„Ich habe ja schon mehrfach angedeutet, dass etwas am Kommen ist, aber dass es so schnell geht, damit habe ich nicht gerechnet,“ sagte Bürgermeisterin Martina Fehrlen in einer Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend. Unter dem Tagesordnungspunkt Anfragen an die Verwaltung und Verschiedenes verkündete sie: Der Kreis will in Urbach eine neue Container-Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge bauen, direkt neben der schon bestehenden Anschlussunterkunft in der Austraße.

„Die