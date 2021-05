Am Wochenende sind in Urbach zwei neue Ortsschilder aufgetaucht. „Oberurbach“ ist auf ihnen zu lesen, darunter „Rems-Murr-Kreis“, wie sich das für ein hiesiges Ortsschild eben gehört. Eines von ihnen steht an der Ecke Mühlstraße/Gartenstraße, das andere befindet sich auf der anderen Straßenseite des regulären Ortsschilds aus dem Banrain kommend in Richtung Ortsmitte.

„Das Schild ist längst überfällig“, lautet ein Facebook-Kommentar unter dem Foto von einem der neuen Ortsschilder in