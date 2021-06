Feuerwehr und Polizei sind am Donnerstagmorgen zu einer Firma in der Urbacher Wasenstraße ausgerückt. Dort war gegen 5.45 Uhr an einer Spritzgussmaschine eine größere Rauchentwicklung entstanden. Vermutlich war ein technischer Defekt die Ursache. Mitarbeiter löschten die Maschine selbst. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.