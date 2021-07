Es sah schon spektakulär aus, wie am vergangenen Freitag (09.07.) die Rems mächtig angeschwollen durch ihr Bett rauschte, teilweise recht knapp unter der Deichkrone, und um Brückenpfeiler und durch Wehre gischtete. Die Lage war aus Sicht des Wasserverbands zwar noch relativ unbedenklich, aber doch auch nicht mehr ganz entspannt. An einer Brücke bei Waldhausen wurde es kritisch, ein Rückhaltebecken wurde aktiviert. Und: Eine Gefahr waren viele große Bäume, die in den Fluten mitschwammen und