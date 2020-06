Am 25. Mai brannte ein altes Bauernhaus auf dem Wellingshof komplett nieder. Bei dem Großbrand vor gut einem Monat waren mehrere Feuerwehren im Einsatz, die gerade noch die Nachbarshäuser auf dem Hof retten konnten. Die Frau, die in dem Haus wohnte, verlor bei dem Brand allerdings ihr gesamtes Hab und Gut. In der Folge wollten einige Menschen der Frau gerne helfen. Auf dem entsprechenden Spendenkonto beim Urbacher Verein „Die Schatzkiste“ sind bis jetzt (Stand 26. Juni 2020) 1490 Euro für