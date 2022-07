Steinbeisstraße in Urbach soll verlängert und Gewerbe angesiedelt werden

Eine südliche Entlastungsstraße für Urbach ist bereits seit 1995 Teil des Flächennutzungsplans. Sie würde die vielbefahrene Ortsdurchfahrt entlasten und das Industriegebiet besser überörtlich anschließen.

Vor drei Jahren wurde in einem ersten Schritt schon ein Teil der Steinbeisstraße bis zum Bahnhof verlängert. Jetzt hat der Gemeinderat beschlossen, zumindest die Planungen für eine Verlängerung der Straße bis auf Höhe des Bauhofs fortzusetzen. Die geschätzten Kosten für das Projekt liegen momentan bei rund zwei Millionen Euro.

„Das ist sinnvoll für die Weiterentwicklung des ehemaligen Hornschuch-Areals und das Gebiet Auf der Au, das wir erschließen wollen“, sagte Bürgermeisterin Martina Fehrlen dazu jüngst im Gemeinderat. Dadurch könnte weiteres Gewerbe im Ort angesiedelt werden. Die Haupterschließung des künftigen Gewerbegebiets soll über die verlängerte Steinbeisstraße erfolgen.

Industrie fördern und den Ort vom Verkehr entlasten

Diese Pläne stießen im Gremium weitgehend auf Zustimmung. „Der Auftrag ist jetzt zu erteilen“, sagte Detlef Holzwarth (CDU), der begrüßte, dass sich auf dem Industrieareal nun etwas tue, denn „wir haben Interesse an einer leistungsfähigen Industrie“. Außerdem sei diese Strecke notwendig, um den Neumühleweg vom Verkehr zu entlasten. Lkw dürfen dort schon seit zwei Jahren nicht mehr durchfahren.

Ein Gesamtstraßenkonzept für Urbach?

Jürgen Schlotz (SPD) wünschte sich indes ein „Gesamtstraßenkonzept“ – um die Auswirkungen einer Erweiterung auf den Verkehr durch das Gewerbegebiet im Ort genauer betrachten zu können. Auch fragte er nach der Höhe der Erschließungskosten für die Straße. Bürgermeisterin Fehrlen erwiderte: „An dieser Stelle zwischen den Bahngleisen und dem Hornschuch-Areal gibt es keine andere Möglichkeit, alles andere ist mit vielen politischen Diskussionen verbunden.“ Außerdem könne man nicht nur von Wirtschaftsförderung reden, „wir müssen auch was machen“. Was die Kosten betrifft, antwortete Bauamtsleiter Rolf Koch: „Wir wollen jetzt die Planungen vergeben, um zu wissen, wie sieht die Straße aus, was kommt da auf uns und die Anlieger an Kosten zu.“

Ein neuer Bebauungsplan?

Burkhard Nagel (Grüne) sagte: „Wir bräuchten eigentlich einen neuen Bebauungsplan über Au und das Hornschuch-Gelände“, einen, der die Punkte Aufenthaltungsqualität, Wohnen und Arbeiten, Klimaschutz und Radwege berücksichtige. „Wir schlagen außerdem vor, dass parallel zu diesem Vorgang dringend ein Gespräch des Gemeinderats mit Eigentümern des Areals stattfinden soll.“

Beides nicht nötig, meint die Bürgermeisterin!

Bürgermeisterin Fehrlen sagte: „Man kann sicherlich mit den Eigentümern in ein Gespräch einsteigen, da sehe ich keinen Widerspruch zu der Planung für die Straße.“ Die Notwendigkeit eines neuen Bebauungsplans sah sie jedoch nicht, denn „es geht um die Straße, die nur da sein kann an der Bahnlinie – und das würden wir jetzt gerne in Auftrag geben.“

Jörg Heckenlaible (Freie Wähler) befand: „Die Steinbeisstraße ist alternativlos. Es geht jetzt darum, rechtzeitig mit den Eigentümern zu reden wegen der Erschließung von der Au, so dass sich Synergieeffekte ergeben können.“

Man stehe mit den Eigentümern in Kontakt, antwortete Martina Fehrlen, „das sind ja die potenziellen Mieter des Areals, die die Straße am meisten nutzen.“ Außerdem werde die künftige Straße ohnehin so viel attraktiver sein, „dass sich die Entlastung automatisch ergibt“.

Entlastungsstraße förderfähig?

Manfred Wrobel-Adelhelm (BLU) wollte noch wissen, weshalb eine Straße nach Plüderhausen nicht zuschussfähig wäre. „Das wäre sie erst, wenn sie voll ausgebaut wäre bis Plüderhausen. Das ist aber eine große und sehr intensive politische Frage“, so Fehrlen.

Die Planungen für eine Verlängerung der Straße und die Erschließung des Gebiets „Auf der Au“ stießen auf mehrheitliche Zustimmung im Gremium. Zwei Gemeinderäte (Jürgen Schlotz und Manfred Wrobel-Adelhelm) enthielten sich.