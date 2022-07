Stromausfall in Urbach am Montag (25.07.): Das sind die Gründe

Wegen eines Unwetters stürzte im Bereich des Bärenhofs am Montag um kurz vor 17 Uhr ein Baum in eine Mittelspannungsfreileitung, was zu einem Stromausfall führte. Etwas mehr als eine Stunde später fiel dann laut dem Remstalwerk durch einen Erdschluss in einem defekten 10-Kilovolt-Mittelspannungserdkabel unabhängig davon in Teilen Urbach-Nords der Strom aus. Die beiden Ereignisse stünden nicht im Zusammenhang.

Die Bereitschaftstechniker des Energieversorgers konnten die Stromversorgung für die meisten betroffenen Haushalte in Urbach-Nord durch Umschaltungen im Netz um kurz nach 18.30 Uhr wieder herstellen. Gegen 19 Uhr waren alle Haushalte dort wieder versorgt.

Die meisten hatten gegen 18.30 Uhr wieder Strom

In der Zwischenzeit hatte ein Teil der Techniker sich um die Organisation der Baumentfernung aus der Freileitung gekümmert. In dem Fall war die Störungsbehebung etwas komplizierter, denn betroffen war eine sogenannte Stichleitung, die ein abgelegenes Gebiet versorgt, das damit nicht über andere Trafostationen von einer anderen Seite her mit Strom versorgt werden kann. Damit an der vom Baum getroffenen Leitung gefahrlos gearbeitet werden konnte, mussten erst vorschriftsmäßige Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Die Arbeiten waren gegen 21.30 Uhr beendet. Die Leitung wurde durch den umgestürzten Baum nicht beschädigt und konnte weiterverwendet werden. Das Remstalwerk bedankt sich für die tatkräftige Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Urbach, die die Entfernung und Zerteilung des umgestürzten Baums übernahm.