Timo Neumann stellt in Urbach Travestie- und Theaterkostüme fürs ganze Land her

In Timo Neumanns Werkstüble geht es bunt zu. Verschiedene Federn in allen denkbaren Farben, ausgefallene Stoffe und allerlei Fotos von Auftritten und Menschen, die ihm für die Kleidung und Kostüme danken, die er für sie geschneidert hat, zieren den kleinen Raum. Unter dem Namen Tina Glamor ist der Urbacher schon öfter selbst als Drag Queen aufgetreten, inzwischen fokussiert er sich aber darauf, andere auf der Bühne funkeln zu lassen. Uns hat er einen Einblick in sein Schaffen gewährt.

Angefangen hat alles vor etwa 15 Jahren. Damals wollte der inzwischen 30-jährige Timo Neumann in der Faschingszeit mit Freunden einen Club in Stuttgart besuchen, der Türsteher verwehrte ihm aber den Einlass. Das wollte er so nicht hinnehmen und versprach seinen Freunden, zurückzukommen. „Ich bin dann an den Kleiderschrank von meiner Schwester“, erzählt Timo Neumann. Mit deren Kleidung und einer Clownsperücke ließen die Türsteher ihn auf einmal herein. „Die waren überfordert“, so Neumann. „Und ich habe den ganzen Abend Getränke ausgegeben bekommen.“

„Ich dachte, wenn ich es schon mache, dann will ich nichts von der Stange“

Danach war er öfter als Drag Queen unterwegs. „Ich dachte, wenn ich es schon mache, dann will ich nichts von der Stange.“ Und so kam es, dass Timo Neumann sich damit beschäftigte, wie er seine Kleidung selbst schneidern und verzieren kann. Ohne das Handwerk je formell zu lernen, fuchste er sich so in die Thematik hinein, dass er nun Bühnenkostüme für Privatpersonen, Musical- und Theaterdarsteller und Travestiekünstler in ganz Deutschland, teilweise auch Österreich und der Schweiz erstellt. Neben seinem eigentlichen Beruf in der Baubranche.

Die Anfragen dafür sind unterschiedlichster Art. Für eine Saalfasnacht habe Timo Neumann zum Beispiel einmal ein lebensgroßes Fleischwurst-Kostüm entworfen, Theater seien oft an seinen Federkreationen interessiert und fragen ihn auch als Berater für Theaterwerkstätten an, vereinzelt habe er Guggenmusik-Gewänder entworfen. In wochen- und monatelanger Arbeit hat Timo Neumann zudem Kleider mit Strasssteinen, Perlen und Pailletten verziert. Wie lange es dauert, bis so ein handgearbeitetes Einzelstück fertig ist, und was es kostet, lasse sich aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen pauschal nicht sagen. Manchmal werte er Kleider auch „nur“ auf, bestrasse sie und bestücke sie mit Federn, das sei natürlich weniger aufwendig als ein von Grund auf neu entworfenes Stück.

Andere Anforderungen an Kostüme

„Das ist für mich ein Kontrastprogramm zum grauen Alltag“, erklärt Timo Neumann seine Leidenschaft für die Kostüme. Seine eigenen Auftritte als Tina Glamor seien zwar inzwischen sehr selten, durch die eigene Bühnenerfahrung wisse er aber, auf was es bei den Showkostümen ankomme. Bei Damenkostümen für Männer müssen zum Beispiel die Polster in den richtigen Bereichen mit eingearbeitet werden, damit die Figur am Ende stimmt, und Reißverschlüsse für schnelle Kleiderwechsel auf der Bühne sollten robuster sein als für den alltäglichen Gebrauch.

Der Urbacher will seine Leidenschaft für Kostüme nicht hauptberuflich ausüben, damit er sich weiterhin die Projekte aussuchen kann, die ihn begeistern, will sein Hobby aber so lange weitermachen, wie bei ihm Stücke bestellt werden. Er findet es schön, nach der ganzen Arbeit ein fertiges Kostüm zu haben und zu wissen, dass seine Kunden viel Spaß daran haben, es zu tragen.