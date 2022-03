Am Dienstag (22.03.) gegen 16 Uhr musste die Urbacher Feuerwehr wegen einer unbeaufsichtigten Feuerstelle bei der Hagsteige ausrücken. Es war noch nicht zu einem Brand gekommen, die Feuerstelle befand sich aber in der Nähe des Gebüschs; es hätte also gefährlich werden können. Der Einsatz, an dem 13 Personen beteiligt waren, dauerte nicht lange an.