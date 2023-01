Urbacher Feuerwehr muss Öl aus dem Bärenbach entfernen

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Sonntag Öl in den Urbacher Bärenbach gelangt. Deshalb wurde die Urbacher Feuerwehr gegen 10.30 Uhr von der Polizei kontaktiert. Zuvor hatte eine Bürgerin diese über eine Ölspur auf dem Gewässer informiert. Kommandant Michael Hurlebaus sollte dies nun fachmännisch kontrollieren.

Zusammen mit seinem Stellvertreter fuhr Hurlebaus am Sonntagvormittag die Einsatzstelle an und machte sich ein Bild von der Lage. „Daraufhin haben wir die Leitstelle informiert und Alarm für die Kleinschleife Urbach auslösen lassen“, so der Kommandant.

Vier Ölsperren im Bereich des Bärenbachs gesetzt

Im Bereich des Bärenbachs wurden dann vier Ölsperren gesetzt und neben dem Bärenbach auch die Rems sowie der Maienbach untersucht. Auch das Umweltamt wurde nun informiert, kam zur Einsatzstelle und machte sich ebenfalls ein Bild von der Situation. Die Polizei nahm mehrere Wasserproben zur Kontrolle.

„Die Ölsperren werden im Laufe des morgigen Tages wieder entfernt“, sagt Kommandant Michael Hurlebaus.

Vor Ort im Einsatz für etwa zwei Stunden waren insgesamt vier Fahrzeuge und 22 Einsatzkräfte der Urbacher Feuerwehr. Die Polizei war mit einer Streife und zwei Mann in Urbach vor Ort. Vom Umweltamt des Landkreises war eine Person im Einsatz.