Urbacher Quellen gekauft: Kritik an Vorgehen der Bürgermeisterin Martina Fehrlen

Dass die Kommune mehrere Mineralwasserquellen auf dem Gemeindegebiet gekauft hat, war die Nachricht bei der Bürgerversammlung im Mai. Ein Kauf, der die Trinkwasserversorgung in Urbach mit Blick auf die zunehmende Trockenheit im Sommer sichern soll.

Voreilige Ankündigung von Bürgermeisterin Fehrlen?

Jetzt hat auch der Urbacher Gemeinderat diesem Kauf zugestimmt. Dass Bürgermeisterin Martina Fehrlen bei der Versammlung im Mai bereits verkündet hatte „Ich habe das Urbacher Wasser gekauft“, wurde vom Gremium in der jüngsten Sitzung indes kritisiert. „Ihre Ankündigung war voreilig“, meinte Ursula Jud (Freie Wähler), denn „der finale Beschluss war noch nicht gefasst. Sie haben dem Gemeinderat auf der Gemeindebühne eine Statistenrolle zugewiesen.“ Auch Burkhard Nagel (Grüne) kritisierte, dass der Gemeinderat hier einer Sache (nicht öffentlich) zustimmen soll, die öffentlich bereits bekannt sei. Auch, dass der Gemeinderat eine Summe von maximal 200.000 Euro für die Verhandlungen freigegeben hatte (die letztlich aber unterschritten wurde), sei ja bereits bekannt.

Detlef Holzwarth (CDU) sagte, er habe zu dem Thema viele Bürgeranfragen erhalten. Er meinte: „Das ist alles sehr schnell gegangen und wir wollten das genau so, lediglich in der Abwicklung wäre ein weiterer Schritt notwendig gewesen.“ Den formalen Beschluss zum Kauf hole man heute nach.

Fehrlen räumt Fehler ein

Bürgermeisterin Fehrlen erwiderte: „Wir haben als Verwaltung den Gemeinderat in allen Schritten mitgenommen“, in nichtöffentlichen Sitzungen sei das Gremium stets über die nächsten Schritte informiert worden. Einen Fehler räumte Martina Fehrlen indes ein: „Dass wir in der Sitzungsvorlage von Februar 2022, als wir Sie über den Notartermin in Kenntnis gesetzt haben, im Beschlussvorschlag Kenntnisnahme gesetzt haben und nicht Beschluss“. Dafür habe sich die Verwaltung aber bereits mehrfach beim Gremium entschuldigt.

Über die grundsätzliche Richtigkeit der Entscheidung herrschte dann auch keinerlei Dissens im Gremium. Holzwarth (CDU) sagte, dass Investitionen in die Versorgung mit Eigenwasser sich für die kommenden Generationen lohnen würden. „Es war daher konsequent, dass Frau Fehrlen die Verhandlungen mit Coca-Cola gesucht hat.“

Was die Gemeinde konkret erworben hat

Und Ursula Jud (Freie Wähler) fand, der Kauf sei „ein wichtiger Beitrag für unsere Wasserversorgung“ – und „Wasser ist ein zunehmend wichtiges Gut“.

Konkret erworben hat die Gemeinde drei Flachbrunnen, fünf Tiefbrunnen (darunter die Herminenquelle, die Schurwaldquelle sowie die Urbacher Quelle), außerdem ein Betriebsgebäude und eine landwirtschaftliche Fläche von rund 7500 Quadratmetern. Pro Jahr könnten über die Flachbrunnen 95 Millionen Liter Wasser entnommen werden, aus den Tiefbrunnen rund 294 Millionen Liter. Mit den beiden Quellen möchte die Gemeinde den Anteil am Eigenwasser, der zuletzt bei etwas unter zehn Prozent lag, wieder erhöhen. Dies auch vor dem Hintergrund der Klimawandel-Folgen, die dazu führen, dass bei trockenheißen Sommern in Spitzenzeiten die Liefermengen über die Landeswasserversorgung künftig nicht mehr ausreichen könnten.

Weitere Investitionen sind notwendig

Um das Betriebsgelände und die Quellennutzung künftig voneinander zu trennen, sind weitere Investitionen in Leitungen auf öffentlichen Wegen notwendig. Auf rund 100.000 Euro wurden die Kosten dafür im Vorfeld geschätzt. Eine Summe, die angesichts der jüngsten Preisentwicklungen im Tiefbau wohl höher ausfallen wird. Über den Bau der Leitungen wird im Rahmen der anstehenden Haushaltsberatungen noch zu entscheiden sein.

Gutachten soll klären, wie die Quellen genutzt werden

Zugleich wird gerade ein Trinkwasser-Strukturgutachten erstellt, das im Mai 2023 vorliegen und die Grundlage für weitere Beschlüsse des Gremiums bilden soll. Dann muss auch entschieden werden, ob die Quellen ins Trinkwassernetz eingespeist oder als Notreserve für Krisenzeiten in Form eines öffentlichen Trinkwasser- oder Mineralwasserbrunnens genutzt werden sollen.