Riesenandrang beim 31. Töpfermarkt in Urbach. In der Ortsmitte und rund ums Schloss sind die Menschen auf den Beinen, unterwegs zu den kunsthandwerklichen Kreationen von 92 Ausstellern. Leichter Wind fährt durch die Parade der schwebenden Frauengestalten, eine graziler als die nächste. Karin Lutz freut sich über die gelegentlichen Windböen an ihrem Stand: „Erst wenn sie sich drehen und bewegen, sieht man ihren ganzen Anmut und die Eleganz“, sagt die Erschafferin der „Urbacher