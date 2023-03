Warum die Kultkneipe Zom Täle in Urbach schließt und das Aus wohl endgültig ist

Eine traurige Nachricht für alle Fans von Live-Rock-Musik und uriger Kneipenkultur hat Michael „Rappi“ Rapp am Dienstagmorgen über das soziale Netzwerk Facebook verkündet: „Zum 31.12. dieses Jahres schließt das Täle seine Pforten.“ Rapp hatte die Kneipe vor sechs Jahren übernommen, später kamen Nico Grockenberger und André Mayer als Partner dazu. Warum sie jetzt Schluss machen und warum es mit großer Wahrscheinlichkeit keine Nachfolger geben wird.

„Das Täle und ich haben eines gemeinsam“, schreibt Michael Rapp auf der Facebook-Seite seiner Kneipe. „Fuckin’ cool und fuckin’ alt.“ Seit etwa 40 Jahren gibt es die Kneipe in der Gartenstraße. „Ich werde dieses Jahr 54“, sagt der Wirt im Gespräch mit unserer Zeitung. „Und ich bemerke erstmals in meinem Leben, dass ich tatsächlich älter werde. Dass ich lieber um 10 im Bett bin als um 3.“ Sein Herz hänge am „Zom Täle“. Aber: „Mit 54 stellst du dir schon die Frage: Siehst du dich hier mit 60 auch noch? Da muss ich eindeutig sagen: Nein.“

Vom „Blauen Affen“ in Winterbach zum „Täle“ in Urbach

In seinem Facebook-Post schreibt Rapp: „Nach rund 12 Jahren Gastro soll es für mich in eine neue Richtung gehen und bissle ruhiger werden.“ Seine erste Station in der Gastronomie war vor zwölf Jahren das „Rubberduck“ in Schorndorf. Davor, sagt er, „hatte ich einen gottesfürchtigen Job als Betriebswirt“. Sich richtig verwirklicht habe er erstmals mit dem „Blauen Affen“ in Winterbach und dann, vor sechs Jahren, noch mehr mit dem „Zom Täle“. „Das ist das, wofür ich stehe: eine Rock-Musik-Kneipe.“

Schon damals sah es so aus, als wäre für das legendäre „Täle“ Schluss. Michael Rapp und sein Geschäftspartner Tim Taraschewski hatten kurz davor in Winterbach den „Blauen Affen“ aufgegeben. Und Rapp hatte sich eigentlich schon da geschworen, nie wieder eine Kneipe zu übernehmen. Aber dann reizte ihn das „Täle“ doch zu sehr. Jetzt sagt er: „Ich bereue es nicht.“

Er habe „unvergessliche Erlebnisse“ gehabt und „wahnsinnig viele tolle Menschen“ kennengelernt, vor allem durch die vielen Künstler und Bands, die im „Täle“ zu Gast gewesen seien. Darum sei es vor allem gegangen: einen Ort für lokale Bands und Livemusik zu schaffen. „Das war mit der Antrieb: eine Gastronomie zu machen, wo ich selber gerne wäre.“ Dass mit der Schließung nun dieser Ort verloren gehe, das lasse ihm das Herz bluten, sagt Michael Rapp.

Konstruktive und freundliche Gespräche mit Vermieter

Umso größer wäre seine Freude, „wenn es die Möglichkeit gibt, dass es jemand weitermacht und möglicherweise sogar in ähnlichem Stil“. Aber Michael Rapp ist realistisch: „Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass aufgrund des Alters des Gebäudes nie wieder eine Gastro drin sein wird.“ Man hätte „gewaltig“ investieren müssen. Die Gespräche mit dem Vermieter seien sehr konstruktiv und freundlich gewesen, betont Rapp. Dieser sei durchaus bereit gewesen, Geld zu investieren. „Aber die Frage ist: Was ist tatsächlich sinnvoll?“

Ja, Nico Grockenberger und André Mayer hätten theoretisch weitermachen können. Aber: „Wir haben es als Team geführt. Jeder mit seinen Stärken und seinem Input. Wenn, dann müsste es jemand Frisches machen, wir als Team haben das gemeinschaftlich so beschlossen.“

Grockenberger und Mayer waren eingestiegen, nachdem sich Michael Rapps bisheriger Partner Tim Taraschewski verabschiedet hatte. André Mayer, der selbst DJ ist, habe „noch mal neue Komponenten reingebracht“, sagt Rapp. Er nennt als Beispiel den DJ-Marathon, den es während der Corona-Zeit im Livestream für gute Zwecke gab. Nico Grockenberger sei mit Anfang 20 deutlich jünger. „Der hat dem Täle eine jugendliche Note verpasst, bei aller Reife und Erwachsenheit, die er schon hat.“

Eine gewisse Berühmtheit über die Region hinaus erlangte das „Zom Täle“ zuletzt während der Fußball-WM durch eine politische Aktion. Mit dem Boykott des Events in Katar kam die Kneipe in den Tagesthemen. Statt Fußball gab es, natürlich: Rock-Musik, gespielt von DJs und Live-Bands.

„Bis zum Ende noch ein Feuerwerk abbrennen“

Insgesamt schwärmt Michael Rapp: „Wir haben jetzt im Augenblick das tollste Team, das ich in meiner Gastrozeit gehabt habe. Das ist ein bisschen wie Familie.“ Er verspricht: „Wir werden gemeinsam bis zum Ende noch ein Feuerwerk abbrennen.“

Rapp meint aber auch: „Es ist tatsächlich so, dass ich mich auch darauf freue, es etwas ruhiger zu haben.“ Es sei ja auch nicht immer „alles Sonne“, so eine Kneipe sei auch harte Arbeit. Er freue sich auf „ein ruhiges, normales Leben“. Er habe dafür unterschiedliche Optionen im Kopf, die aber alle noch nicht ausgereift seien. „Ich könnte mir vorstellen, dass ich noch mal studieren gehe in meinem Leben.“ Oder, etwas ehrenamtlich im sozialen Bereich zu machen.