Warum Urbach sich auch als kleine Gemeinde ein neues Geschirrmobil leistet

Bei einer Feier kann schnell einmal viel Plastik- oder Papiermüll entstehen, wenn kein abwaschbares Geschirr verwendet wird. Deshalb besitzt die Gemeinde Urbach bereits seit etwa 30 Jahren ein Geschirrmobil, das Vereine oder Privatpersonen für ihre Veranstaltungen ausleihen können. Da es nach so vielen Jahren im Dienst in keinem guten Zustand mehr ist, soll ein neues her. Der Gemeinderat beschloss kürzlich, für etwa 43.000 Euro brutto ein neues Geschirrmobil zu kaufen. Zurück geht die nicht ganz unumstrittene Entscheidung auf einen Haushaltsantrag der Freien Wähler.

Bürgermeisterin wirbt für Alternativen im Rems-Murr-Kreis

„Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es inzwischen auch gute Alternativen gibt“, sagte Bürgermeisterin Martina Fehrlen im Gemeinderat. Die Abfallwirtschaft Rems-Murr habe inzwischen zum Beispiel zwei Geschirrmobile, die dem Landkreis zur Verfügung stünden, zudem gebe es Geschirrmobile in Rudersberg und Murrhardt. „Keine andere Gemeinde unserer Größe bietet ein Geschirrmobil an.“ Sie betonte, dass es sich um eine - für die Gemeinde bei wenigen Ausleihen nicht sonderlich wirtschaftliche - Freiwilligkeitsleistung handle. „Wir sehen das kritisch“, sagte sie im Namen der Verwaltung.

Nicht bestritt die Verwaltung allerdings, dass das alte Geschirrmobil in einem schlechten Zustand ist. Das Geschirrmobil sei abgenutzt, der Aufbau so verzogen, dass die Auszüge für den Wetterschutz nicht mehr verwendet werden können. Die Halterungen der Einbauten und Aufnahmen seien verschlissen, und nun sei auch noch die Spülmaschine kaputtgegangen. Der Kostenvoranschlag für eine Reparatur beläuft sich auf 3920 Euro brutto. Bei der Schnitzfetzede kam deswegen zum Beispiel das Geschirrmobil der Gemeinde Rudersberg zum Einsatz.

Neues Geschirrmobil würde vielleicht mehr ausgeliehen werden

„Wir wollen dringendst, dass es keinen Müll und kein Wegwerfgeschirr gibt“, argumentierte der Freie-Wähler-Gemeinderat Jörg Heckenlaible gegen die Meinung der Verwaltung, dass auch Alternativen denkbar wären. Ohne ein Geschirrmobil wäre das bei vielen Veranstaltungen nicht möglich gewesen, das alte sei nun aber „in einem entsprechenden Zustand“. Er vermutete, dass ein neues Geschirrmobil in einem besseren Zustand vielleicht auch wieder mehr ausgeliehen werden würde als das alte. „Aus unserer Sicht wäre es definitiv eine gute Investition, wenn wir weiterhin ein Geschirrmobil hätten, bevorzugt für Urbacher Bürger.“ Es sei ein Glück für die Gemeinde, dass ein Mitglied des DRK-Ortsvereins sich dazu bereiterklärt habe, „nach dem Geschirrmobil zu schauen“. Bürgermeisterin Martina Fehrlen betonte an dieser Stelle, dass das DRK diesen Dienst nicht ehrenamtlich übernehme, sondern dafür einen Teil der Einnahmen bekomme.

Jörg Heckenlaible schlug weiterhin vor, in Zukunft im Voraus eine Kaution für das Geschirrmobil zu verlangen, die verrechnet werden würde, sollte das Geschirrmobil nicht in einem guten Zustand zurückkommen, was in der Vergangenheit wohl gelegentlich der Fall gewesen sei.

Vereinsarbeit soll aktiv gefördert werden

„Wir denken bei dem Thema überwiegend daran, dass wir damit auch die Vereinsarbeit aktiv fördern“, argumentierte Karin Foschiatti, CDU-Gemeinderätin, ebenso für das Geschirrmobil. Sie sei selbst in vielen Vereinen tätig und hoffe, dass nun wieder mehr Feste stattfinden könnten. Ein neues Geschirrmobil sei ihrer Meinung nach notwendig, da das alte teils nicht mehr gut funktioniere. „Das ist dann vielleicht auch für Privatpersonen besser zu handeln.“ Das Angebot der Abfallwirtschaft Rems-Murr sei zwar ein „guter Gedanke“, aber eben für die ganze Region gedacht, die doch relativ groß sei.

SPD-Rat Jürgen Schlotz schloss sich den Meinungen seiner Vorredner an. Er habe das Geschirrmobil 2019 das letzte Mal verwendet. „Alle, die an der Maschine waren, haben sich über den üblen Zustand beklagt.“ Und der Grünen-Fraktionsvorsitzende Burkhard Nagel warf ein: „Was 1991 als vorbildlich behandelt wurde, sollte im Jahr 2022 nicht abgelehnt werden.“ Er verstehe, dass das Geschirrmobil wahrscheinlich auf zehn Jahre abgeschrieben werden müsse, wie die Verwaltung informiert hatte, wollte aber darauf hinweisen, dass das alte schließlich 30 Jahre im Einsatz war. Die Wirtschaftlichkeit bewertete er also besser als die Verwaltung.

BMin Fehrlen: In Ordnung, aber nicht wirtschaftlich

„Es ist nicht wirtschaftlich“, blieb Martina Fehrlen bei ihrer Meinung. Wenn die Gemeinde das Geschirrmobil anschaffe, sei es ein freiwilliger Beitrag für die Nachhaltigkeit und die Vereinsförderung. Ihr gehe es darum, dass diese Entscheidung, wenn, dann bewusst getroffen werde. „Dann ist das auch in Ordnung im Sinne der Vereinsförderung, aber nicht wirtschaftlich.“

„Wir betreiben es so wirtschaftlich wie möglich“, entgegnete Burkhard Nagel. Und die SPD-Fraktionsvorsitzende Siegrun Burkhard sagte abschließend: „Natürlich ist das eine Freiwilligkeitsleistung, aber eine in einem Bereich, den wir sonst nicht bedienen.“

Die Abstimmung fiel dann einstimmig aus. Das Geschirrmobil soll bestellt und voraussichtlich im Herbst oder Winter geliefert werden.