Wie ein cleveres Haus in Urbach mehr Energie erzeugt, als es verbraucht

Zwölf Eigentümer hat die Friedhofstraße 42 am Rande der Urbacher Mitte II. Vor zehn Monaten wurde es fertiggestellt. Der unauffällige Flachdachbau sticht auf den ersten Blick nicht sonderlich heraus in dem neuen Quartier. Dazu ist ein zweiter Blick nötig, genauer: aufs Dach und in den Keller. Dort stecken nämlich die Energiezentralen des von der Remshaldener Firma Riker erbauten Mehrfamilienhauses. Im Keller betreibt die Bürgerenergie-Genossenschaft Plüderhausen (BEP) ein Blockheizkraftwerk – und auf dem Dach gleich mehrere Photovoltaikanlagen. Zusammen entsteht dabei ungefähr doppelt so viel Strom, wie in dem Haus verbraucht wird.

Die Bürgerenergiegenossenschaft verkauft die Wärme und den Strom an die Hausgemeinschaft - und das für zwei Cent weniger als der günstigste Anbieter, „das ist unser Angebot“, so Jörg Abthoff, Vorstand der Bürgerenergie-Genossenschaft Plüderhausen (BEP).

Was kann das Blockheizkraftwerk im Keller des Hauses?

Doch wie funktioniert die Wärmegewinnung konkret? Mit einem Blockheizkraftwerk (BHKW) namens „Dachs“, es handelt sich hierbei um das meistverkaufte BHKW in Europa. In dem kleinen Kraftwerk befindet sich ein Motor, der mit Gas betrieben wird, dieser steuert einen Generator, der Wärme produziert. Die dabei entstehende Abwärme wird dann in Strom umgewandelt. „Hundert Prozent der Energie wird dadurch verwertet“, sagt Abthoff. Und das unterscheidet ein solches BHKW dann auch von einem normalen Gaskraftwerk. Hier liege die Effizienz bei lediglich 40 Prozent. Sprich: 60 Prozent der Energie aus Abwärme bleiben ungenutzt.

Das BHKW der Marke Dachs läuft insgesamt bis zu 60.000 Stunden, erklärt Abthoff weiter. Das sei zwanzigmal mehr als ein Automotor und deshalb „eine große Ingenieursleistung". Die Lebensdauer des Mini-Kraftwerks sei auf zehn Jahre angelegt, „dann muss es überholt werden“. Es bestehe ein Vollwartungsvertrag. Um Reparaturen oder Schäden müssten sich die Wohnungseigentümer nicht kümmern. Dieses BHKW hat einen kleinen Rechner. „So können wir zu Hause sehen, was die Anlage macht, und sie steuern.“ Es ist für genau diese Zwecke entwickelt worden und in der Regel „sehr zuverlässig“, betont der BEP-Vorstand.

Gut 8500 Kilowattstunden hat die Anlage im ersten halben Jahr produziert. Weniger als die Hälfte wurde im Haus verbraucht.

Knapp die Hälfte der knapp 11.000 Kilowattstunden, die in diesem Zeitraum durch die Photovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt wurden, flossen in den Stromverbrauch des Hauses. Unterm Strich produziert das Gebäude in der Friedhofstraße also deutlich mehr Strom, als es verbraucht. Was sich, wie Abthoff betont, natürlich noch ändern könne, wenn mehr Elektroautos genutzt werden und der Strom auch dann aber zweifelsohne vorhanden ist.

Wo die Genossenschaft noch aktiv ist und wie sie funktioniert

Neben dem Gebäude in Urbach versorgt die Bürgerenergiegenossenschaft vier weitere von Riker erbaute Häuser mit Energie: in der Tulpenstraße in Plüderhausen sowie der Aichenbachstraße in Schorndorf. Weitere Projekte in Korb und Welzheim sind kürzlich in Betrieb gegangen.

Gegründet wurde die Genossenschaft vor zehn Jahren, damals vorrangig mit dem Ziel, das Strom- und Gasnetz von Plüderhausen wieder zurückzukaufen. Heute hat die BEP 23,9 Prozent der Anteile am Netz, die EnBW 25,9 und die Gemeinde Plüderhausen 51 Prozent. Als zweites Ziel sollte der Klimaschutz vorangetrieben und der CO2-Ausstoß verringert werden. Der Grundgedanke dabei war laut Jörg Abthoff: „Die Energiewende kann nur funktionieren, wenn sich die Projekte rentieren.“

Die Finanzierung von Projekten funktioniert dann auch so, dass sich die Genossenschaft von den 80 Mitgliedern (die Mindesteinlage beträgt übrigens 1000 Euro) Geld leiht. In das Haus in der Friedhofstraße in Urbach wurden mit Hilfe der Mitglieder rund 50.000 Euro investiert.

Weshalb Gas weiter nötig ist und keine Wärmepumpe verbaut wurde

Die BEP zahlt auf die Darlehen dann drei Prozent Zinsen. Auch für die Einlagen der Genossen gibt es drei Prozent Dividende.

Bleibt beim Blick auf die schwelende Energiekrise und den Klimaschutz noch folgende Frage: Wieso wurde eigentlich ein gasbetriebenes BHKW und keine Wärmepumpe in dem neuen Gebäude verbaut?

„Im Winter kommt der überwiegende Teil des Stromes in Deutschland aus Kohle- und Gaskraftwerken. Und das bleibt auch noch eine ganze Reihe von Jahren so“, sagt Abthoff. Solange aber der Strom hauptsächlich nicht aus erneuerbaren Energien stammt, hält er die Wärmepumpe als Heizform vorerst für keine Option. Zumal diese genau dann viel Strom benötige, wenn die Photovoltaikanlage auf dem Dach gerade nicht besonders viel Strom produzieren könne: im Winter.

Große Energieanteile müssten nach Deutschland importiert werden

Außerdem sei bekannt, dass Deutschland auch in Zukunft nicht mit hierzulande erzeugtem Strom auskommen werde. „Große Energieanteile müssten weiter importiert werden – jetzt als Erdgas und später als Wasserstoff.“ Beides könne für die Hausheizung mit Stromerzeugung, zum Beispiel in einer Brennstoffzelle mit hohem Wirkungsgrad - eine Technik, in die Jörg Abthoff seine Hoffnungen für die Zukunft setzt -, verwendet werden.

Seine Schlussfolgerung für die Gegenwart lautet aber: „Ich glaube, dass wir Gas noch lange brauchen werden.“ Weitere Informationen zur Bürgerenergiegenossenschaft Plüderhausen gibt es hier.